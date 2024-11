Día de la Enfermería: “Es la vocación de ayudar al otro”, dijo estudiante

Este 21 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Enfermería, un reconocimiento a los profesionales de la salud que día a día se dedican a la recuperación, rehabilitación y prevención de enfermedades en distintos ámbitos. En Paraná, la fecha fue conmemorada con una actividad de promoción de la salud en el Hospital Gerardo Domagk de Bajada Grande, organizada por la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER y la Licenciatura en Enfermería, con la colaboración del Programa Provincial de Hemoterapia, que además realizó una colecta voluntaria de sangre.

Elonce dialogó con varios estudiantes de la carrera de Enfermería, quienes compartieron sus experiencias y motivaciones para elegir esta noble profesión. Para muchos de ellos, la vocación por ayudar a los demás es el motor que los impulsa a seguir formándose y perfeccionándose en el área de la salud.

Enfermeros participan de una jornada de actividades en el Hospital Domagk

“Es algo que me encanta, siempre me interesó desde chica. Antes, por temas económicos y porque fui mamá muy joven, no pude seguir, pero ahora tengo la oportunidad de continuar con esto y estoy más cerca de la meta. Es una alegría enorme”, expresó una de las estudiantes, quien destacó cómo su sueño de ser enfermera se ha hecho realidad gracias al esfuerzo y la dedicación.

Otro de los estudiantes compartió su perspectiva: “Elegí esta carrera porque siempre me gustó ayudar a la gente. La Enfermería te da la posibilidad de hacerlo de manera fundamentada, con conocimiento y con fundamentos”. Para él, el compromiso con el otro es lo que le da sentido a su profesión.

Yamilia, otra estudiante, también destacó su vocación de servicio: “Servir a los demás fue lo que más me motivó para anotarme en esta carrera. Poder estar al lado de la persona cuando más lo necesita es lo que más me llena”, dijo.

Un trabajo con sacrificio, pero con mucho entusiasmo

Mariana, una estudiante más, expresó lo que siente al formar parte de este ámbito tan comprometido. “Lo hacemos porque nos gusta ayudar al otro y nos formamos de la mejor manera para poder hacerlo bien. Es un trabajo sacrificado, porque no hay fiestas ni feriados, pero lo hacemos con entusiasmo, porque sabemos que lo que hacemos es importante”, explicó.

El papel del docente: enseñanza y acompañamiento

En la actividad también participó la docente Daniela, quien, como profesional de la salud, compartió su visión sobre la profesión y la enseñanza de los futuros enfermeros. “Lo que más me gusta es el acompañamiento al paciente, pero también poder enseñarles a los alumnos lo que nosotros sabemos. Este trabajo es hermoso, es una pasión. Ver cómo los estudiantes crecen, aprenden y se comprometen con la profesión es algo que me llena de satisfacción”, afirmó Daniela.

La jornada en el hospital Gerardo Domagk incluyó diversas actividades de promoción de la salud, como controles de glucosa y presión arterial, entre otras, en las que los estudiantes pudieron poner en práctica lo aprendido y colaborar con la comunidad. La colecta de sangre también fue un importante gesto de solidaridad, en la que muchas personas se sumaron para ayudar a aquellos que más lo necesitan.

El Día de la Enfermería es una ocasión para reflexionar sobre la importancia de los enfermeros y enfermeras en el sistema de salud, quienes, con dedicación y sacrificio, se convierten en pilares fundamentales en la atención a los pacientes. Además, es un momento para valorar el esfuerzo constante de quienes eligen esta carrera, comprometidos con el bienestar de la sociedad.