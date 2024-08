Chofer de la línea 5 se jubiló y la familia lo sorprendió en su último viaje

El viernes fue un día cargado de emociones para Gustavo Pérez, quien, tras 31 años de servicio, realizó su último recorrido como chofer de la línea 5. Para celebrar su jubilación, su familia y amigos organizaron una sorpresa conmovedora que quedará en su memoria. En una de las paradas del recorrido, Gustavo fue recibido por sus seres queridos, quienes lo esperaban con carteles, aplausos y mucho cariño.

La madre de Gustavo, emocionada, contó a Elonce: “Mi hijo trabajó 31 años como chofer. Ha sido un hombre dedicado y responsable, y estoy muy orgullosa de él”.

Sorpresa y emoción en su último viaje

Por su parte, Gustavo, aún sorprendido por el recibimiento, expresó: “No lo puedo creer, no me lo esperaba. Fue un día muy difícil, lleno de nostalgia y emociones encontradas”. Recordando su carrera, agregó: “Comencé a trabajar en 1992 y he pasado por las líneas 1, 6, 11 y 10 antes de estar en la 5. Cada línea tiene su historia, pero siempre disfruté de mi trabajo y de la relación con los pasajeros”.

La sorpresa fue planeada cuidadosamente por su familia. Su hijo explicó cómo lograron mantener todo en secreto: “Nos organizamos a través de un grupo de WhatsApp familiar. Nos íbamos pasando la información y asegurándonos de que todo estuviera listo para sorprender a papá. Queríamos que sintiera lo importante que es para nosotros y el cariño que le tenemos”.

Compañeros de ruta

Sebastián, un amigo y compañero de trabajo de Gustavo, también compartió su emoción “Hoy, ya al mediodía, nos dimos un abrazo y lloramos juntos. Han sido casi 18 años compartiendo el cole. Ambos comenzamos en la línea 5 y, aunque yo sigo aquí, se va a sentir su ausencia”.