El martes de esta semana, el Poder Ejecutivo Nacional modificó la ley Nº 20.429 de armas y explosivos, con el objetivo de reducir de 21 a 18 la edad mínima para ser legítimo usuario.

La modificación se formalizó a través del Decreto 1081/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Según el Gobierno, esta modificación tiene como propósito “armonizar la legislación vigente” y resolver una discrepancia entre la ley de armas y el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años.

Esta medida ha generado diversas reacciones, y Elonce dialogo con Martín Mocciaro, propietario de Armería Paraná, quien brindó detalles sobre los requisitos y el impacto que esta disposición puede tener en el mercado de armas.

Baja en la edad para comprar armas: la opinión del dueño de una armería de Paraná

Requisitos para la adquisición de armas

Sobre los requisitos actuales para que una persona pueda comprar un arma, Mocciaro destacó varios puntos clave. "A partir de ahora, la persona debe ser mayor de 18 años, lo cual es el cambio más reciente. Además, tiene que demostrar un medio de vida lícito, como un recibo de sueldo o ser monotributista. También es imprescindible presentar un certificado de idoneidad en el manejo de armas, que se obtiene a través de un instructor de tiro certificado por instituciones como el Tiro Federal Argentino", explicó el dueño de la armería.

También señaló que la persona debe aprobar un examen psicofísico y no contar con antecedentes penales para poder acceder a la credencial de legítimo usuario de armas.

Para comprar un arma hay que cumplir varios requisitos

Impacto de la nueva medida

En cuanto a la baja en la edad para la compra de armas, Mocciaro expresó que no lo considera una medida desacertada, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos establecidos.

"No me parece mal, siempre y cuando los compradores cumplan con los requisitos de seguridad. No me parece una medida desacertada, puede ser que esté bien", comentó. Sin embargo, destacó que, a pesar del cambio, la demanda de armas en su negocio no ha aumentado significativamente.

"Hoy en día, los compradores siguen siendo principalmente mayores de 21 años. De hecho, la mayoría de los clientes que vienen a la tienda ya cumplen con la edad mínima anterior", afirmó.

Cambia la edad para comprar armas

Demanda de armas

Respecto a la demanda, Mocciaro mencionó que, aunque la medida de bajar la edad es reciente, no ha percibido una variación importante en el comportamiento de los compradores. "No ha habido un aumento notable. A veces recibimos consultas de gente más joven, pero las ventas siguen siendo principalmente para mayores de 21 años", afirmó.

En cuanto a las armas más solicitadas, Mocciaro destacó que lo más demandado son los fusiles de caza y las escopetas. "La pistola también tiene su mercado, pero principalmente para realizar tiro deportivo", agregó.

Armas de caza entre las más vendidas

La burocracia en el proceso de compra

Finalmente, Mocciaro habló sobre la burocracia que implica la compra de un arma. Si bien reconoció que el proceso es riguroso, destacó que ha mejorado en los últimos años gracias a la digitalización.

"El proceso no es inmediato. Una vez cumplidos todos los requisitos, la documentación debe ser presentada ante ANMAC, el organismo que regula las armas en el país. La entrega del arma solo se hace cuando toda la documentación está en regla, pero los plazos ahora son más rápidos gracias a la implementación de credenciales digitales", indicó. Elonce.com