Una escritora surcoreana ganó el Premio Nobel de Literatura 2024

La escritora de Corea del Sur, Han Kang, recibió el Premio Nobel de Literatura 2024 “por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana”, según anunció la Academia Sueca.

Los académicos destacaron que su obra presenta una doble exposición del dolor, “una correspondencia entre el tormento mental y físico con estrechas conexiones con el pensamiento oriental”.

