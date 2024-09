Falleció el colombiano, fanático de Boca, que recibió la eutanasia tras sufrir osteomielitis

Javier Acosta, un colombiano de 36 años reconocido fanático de Boca e hincha de Millonarios de Bogotá, recibió la eutanasia después de que una grave enfermedad lo dejara hace unos años en silla de ruedas y recientemente empeorara sin garantías de recuperación, lo que lo llevó a pedir su propia muerte.

Su historia y el video que él mismo grabó dio la vuelta a Colombia, provocando una gran conmoción y solidaridad con el joven y que decenas de hinchas y barras bravas de Millonarios acudieran el viernes a las puertas del hospital San Ignacio de Bogotá para despedirlo y acompañarlo en el procedimiento.

"Mi nombre es Javier Acosta. Soy hincha de Millonarios, y el día de ayer tome una decisión para mí vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande aguante la vida locos", publicó en su momento Acosta en sus redes sociales.

Este bogotano quedó hace nueve años en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, y contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos, enfermedad que no lograron controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre, según él mismo relató a Noticias Caracol.

Acosta estaba esperando un milagro, pero los médicos le dijeron en los últimos días que no habría tratamiento posible. "Amigos, pero paila (mal) les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad", explicaba en un video visiblemente angustiado.

Tras cinco años luchando contra la enfermedad, los tratamientos no le hicieron efecto y el cáncer comenzó a desarrollarse en la cabeza, por lo que, en vista de que tampoco puede caminar, decidió que prefería someterse a la eutanasia que vivir en un hospital esperando a que el cáncer acabara con su vida.

Por eso, el padre de una niña de 12 años tomó el lunes la decisión de optar por la eutanasia, que en Colombia es legal en casos de enfermedad terminal, grave o incurable, y que fue realizada este viernes.

"Se acabó la vida y hago el 'en vivo' para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo... No es fácil tener una infección de estas", decía el joven en uno de sus últimos videos.

Por el caso incluso se interesó el reconocido futbolista Radamel Falcao García, quien lo llamó cuando estaba en la clínica y le comunicó que le dedicará el primer gol que marque con la camiseta del equipo bogotano, al que llegó este semestre.

En el último video antes de morir, a Acosta se lo ve sonriente hablando con su pareja, mientras baila un merengue. “Me voy, me voy”, se le escucha decir, mientras ella le pide que la visite en sus sueños: “Prométeme que me vas a venir a visitar a mis sueños para hacerme camarones apanados”.

“Yo también te amo. Me voy de este mundo en unos minutos”, cierra él, mientras los médicos y las enfermeras lo esperaban para avanzar con el procedimiento.

Fuera del hospital lo acompañaban cientos de personas que se acercaron tras el video de Acosta.

Casi 700 pedidos en menos de 10 años

El caso de Acosta se suma a los casi 700 procedimientos de muerte digna en menos de diez años, con un crecimiento exponencial de las solicitudes en los últimos años.

De acuerdo con el informe ‘De muerte lenta #3’, realizado por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab), con base en información reportada por el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, se conoció que en menos de diez años se han realizado 692 procedimientos de muerte médicamente asistida en el país.

El reporte señaló que el 2023 ha sido el año con más eutanasias practicadas, con 271 procedimientos, lo que implica un aumento del 49,7 por ciento frente al 2022.

En Colombia, la eutanasia está permitida para quienes cumplen tres requisitos. En primer lugar, hay que manifestar el consentimiento libre, informado e inequívoco de que se desea acceder a ella.

Posteriormente, hay que acreditar haber sido diagnosticado con una lesión corporal o enfermedad grave e incurable; y que ésta cause dolores insoportables que sean incompatibles con la idea de vida digna.

Por último, tras la solicitud del procedimiento, debe activarse un Comité Científico-Interdisciplinario para Morir Dignamente, el cual analizará si se cumplen los requisitos para darle vía libre al procedimiento.

Todo el proceso y su ejecución son totalmente gratuitos.