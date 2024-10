Ascienden a 95 los muertos por las trágicas inundaciones en Valencia

Las inundaciones provocadas por la dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) en Valencia, España, han dejado provisionalmente un saldo de 95 víctimas mortales. También se registraron muertes en Cuenca y se busca a desaparecidos en Albacete.

La provincia amaneció con carreteras colapsadas, personas en espera de rescate e innumerables daños materiales en múltiples puntos, arrasados por el fenómeno.

Localidades como Paiporta, a 10 kilómetros de Valencia, reportan más de 40 muertes. La magnitud del desastre ha llevado a que muchos pueblos queden prácticamente destruidos.

Durante la noche, se realizaron rescates a 200 personas mediante medios terrestres. Aún hay varios centenares de personas atrapadas en las autovías A-3 y A-5.

Decenas de personas permanecen desaparecidas e incomunicadas. Afortunadamente, el consulado argentino en Valencia confirmó que no hay argentinos entre las víctimas mortales.

Este fenómeno meteorológico generó precipitaciones extremas, superando los 100 milímetros en solo seis horas, lo que representa "las peores lluvias en 100 años".

La Cruz Roja instó a la población a permanecer en casa, advirtiendo que la solidaridad no debe llevar a las personas a salir, lo que podría agravar la situación. La portavoz de la organización afirmó: "Lo más operativo es quedarnos todos en casa", mientras las lluvias continúan y las condiciones empeoran.

El Gobierno español decretó tres días de luto oficial, lo que implica el cierre de escuelas y muchas empresas, incluyendo grandes supermercados.

Además, la situación se complica con la falta de agua potable y electricidad en varias áreas afectadas. La combinación de la temperatura del mar, que supera los 21°, con las intensas lluvias ha generado una situación devastadora. La alerta fue tan tardía que muchos ciudadanos quedaron atrapados en fábricas, oficinas y otros lugares sin poder prever la magnitud de la tormenta.

