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Internacionales Tragedia en México

Árbitro de lucha libre murió tras recibir una peligrosa llave

El árbitro de lucha libre mexicana, Gerardo Germán Pineda, falleció tras ser arrojado contra el cuadrilátero. El luchador fue detenido y quedó investigado por homicidio culposo.

9 de Octubre de 2026
Murió un árbitro de lucha libre en México: detuvieron al luchador
Murió un árbitro de lucha libre en México: detuvieron al luchador

El árbitro de lucha libre mexicana, Gerardo Germán Pineda, falleció tras ser arrojado contra el cuadrilátero. El luchador fue detenido y quedó investigado por homicidio culposo.

Un árbitro de lucha libre murió en México tras recibir una peligrosa llave durante un espectáculo realizado en el estado de Hidalgo. La víctima fue identificada como Gerardo Germán Pineda, de 75 años, conocido en el ambiente deportivo como “El Búho”. El luchador involucrado, identificado como “Hijo de Fishman”, de 36 años, fue detenido y quedó bajo investigación por presunto homicidio culposo.

 

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma. La secuencia fue registrada por espectadores que presenciaban el combate y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.

 

Según se observó en los videos, el luchador había logrado reducir a su adversario cuando recibió un empujón del árbitro. En respuesta, se dirigió hacia Pineda, lo sujetó de los brazos y lo levantó sobre sus hombros antes de arrojarlo violentamente contra la superficie del cuadrilátero.

Temas:

México Lucha Libre Árbitro Gerardo Germán Pineda El Búho
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