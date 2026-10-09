Árbitro de lucha libre murió tras recibir una peligrosa llave

El árbitro de lucha libre mexicana, Gerardo Germán Pineda, falleció tras ser arrojado contra el cuadrilátero. El luchador fue detenido y quedó investigado por homicidio culposo.
Un árbitro de lucha libre murió en México tras recibir una peligrosa llave durante un espectáculo realizado en el estado de Hidalgo. La víctima fue identificada como Gerardo Germán Pineda, de 75 años, conocido en el ambiente deportivo como “El Búho”. El luchador involucrado, identificado como “Hijo de Fishman”, de 36 años, fue detenido y quedó bajo investigación por presunto homicidio culposo.
El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, ubicado en el municipio de Mineral de la Reforma. La secuencia fue registrada por espectadores que presenciaban el combate y las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales.
Según se observó en los videos, el luchador había logrado reducir a su adversario cuando recibió un empujón del árbitro. En respuesta, se dirigió hacia Pineda, lo sujetó de los brazos y lo levantó sobre sus hombros antes de arrojarlo violentamente contra la superficie del cuadrilátero.
🇲🇽 | Un combate de lucha libre en México terminó en tragedia cuando un luchador lanzó al árbitro, de 75 años, contra el ring, provocándole la muerte. https://t.co/ALvQGT6Gl0— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026
Cómo fue la maniobra que provocó la tragedia
El movimiento utilizado por el luchador fue identificado como un “martinete”, una técnica de lucha libre que consiste en colocar al oponente boca abajo y dejarlo caer hacia el suelo. Se trata de una maniobra de alto riesgo por las posibles lesiones que puede ocasionar en la cabeza y el cuello.
Después del impacto, el árbitro quedó tendido sobre el ring y mostró signos de dolor, mientras el luchador continuó con el combate y ejecutó otra llave sobre su adversario.
Al advertir que Pineda no lograba recuperarse, los asistentes solicitaron la intervención del personal médico. Los profesionales se acercaron para evaluar su estado y, posteriormente, confirmaron su fallecimiento en el lugar.
Detuvieron al luchador e iniciaron una investigación
Tras la muerte del árbitro, las autoridades mexicanas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.
De acuerdo con la información publicada por medios mexicanos, el luchador conocido como “Hijo de Fishman” quedó detenido por presunto homicidio culposo. La Justicia deberá establecer las causas precisas del fallecimiento y las condiciones en las que se produjo la maniobra.
El acusado, de 36 años, forma parte del circuito independiente de lucha libre y es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, conocido popularmente como “Fishman” o “Veneno Verde”, una de las figuras reconocidas de esta disciplina en México durante las décadas de 1970 y 1980.
Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, contaba con una extensa trayectoria vinculada a la lucha libre mexicana. Antes de desempeñarse como árbitro, había desarrollado una carrera de aproximadamente 15 años como luchador profesional.
Posteriormente, ejerció durante casi tres décadas como referí, actividad por la que era reconocido dentro del ambiente deportivo.