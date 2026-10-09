La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” reunirá a más de 200 empresas con conferencias y rondas de negocios

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” se realizará del 14 al 16 de octubre en Rafaela. El evento se prepara para reunir al entramado productivo de la región.
Los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026 se realizará en la localidad de Rafaela, la Muestra Industrial “En el centro de todo”, iniciativa organizada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y NC Producciones.
Con una amplia agenda de conferencias, tres rondas de negocios y espacios de vinculación empresarial e institucional, la propuesta tiene como objetivo volver a poner a la industria en el centro de la agenda del desarrollo argentino.
Más de 200 empresas y organizaciones confirmaron su participación dentro del ecosistema industrial de la Muestra, provenientes de diferentes actividades y cadenas de valor.
La propuesta busca trascender el formato de una exposición tradicional para convertirse en “un espacio diseñado para priorizar la vinculación entre empresas, generar reuniones concretas y construir agenda estratégica para el entramado productivo de la Región Centro”.
Tres grandes ejes
La Muestra se estructurará alrededor de tres ejes estratégicos complementarios: rondas de negocios para generar oportunidades concretas de crecimiento; conferencias y conversaciones para posicionar los principales temas de la agenda productiva; y espacios de vinculación destinados a conectar empresarios, funcionarios, dirigentes y actores estratégicos.
Miércoles 14 | Industria, Región Centro e inserción internacional
La jornada inaugural estará orientada a poner a la industria en el centro de la agenda del desarrollo argentino. Tras la apertura oficial, se desarrollará una Jornada Federal de Desarrollo Productivo junto a la Región Centro, seguida por las conferencias sobre política industrial, con Diego Coatz, y sobre el Acuerdo Mercosur–Unión Europea y las nuevas oportunidades del comercio internacional. En paralelo tendrá lugar la ronda “Grandes compradores, grandes oportunidades”.
Por la noche, la Cena de Camaradería incluirá el conversatorio “Empresas que construyen futuro: liderazgo, valores y prosperidad compartida”, con Daniel Herrero, Silvia Bulla y Virginia Els, moderado por Oscar Parra.
Jueves 15 | Los factores que están transformando la competitividad
Será la jornada de mayor concentración temática, con conferencias sobre competitividad tributaria; talento, nuevas habilidades y relaciones laborales; transformación digital e inteligencia artificial; economía del conocimiento, ciencia e innovación; infraestructura, energía y logística; y las oportunidades que presentan sectores estratégicos como construcción, Oil & Gas y minería. Habrá además una actividad especial sobre IA y futuro laboral destinada a estudiantes secundarios y universitarios.
En paralelo se realizará la ronda de negocios de consumo masivo “Del productor a la góndola”. La jornada finalizará con una segunda Cena de Camaradería y el conversatorio con Juan Santiago, fundador de Santex, “Liderar la transformación: innovación, tecnología y propósito para construir las empresas del futuro”.
Viernes 16 | Condiciones para invertir, producir y crecer
La última jornada pondrá el foco en las condiciones económicas, regulatorias e institucionales necesarias para impulsar el desarrollo productivo. María Lucila Barbeito abordará el escenario macroeconómico; Alejandro Cacace analizará la agenda de desregulación y mejora del entorno para producir e invertir; y Fernando Peirano junto a FADELRA reflexionarán sobre cómo construir territorios competitivos mediante instituciones, innovación y articulación.
Simultáneamente se desarrollará la ronda multisectorial “Conectar para crecer”, antes del cierre oficial con autoridades locales, provinciales y nacionales.
Una plataforma para conectar, debatir y hacer negocios
Con esta programación, la Muestra Industrial busca construir un recorrido que comienza preguntándose qué modelo de desarrollo productivo necesita la Argentina, continúa analizando qué deben transformar las empresas y el entorno para competir y concluye poniendo el foco en las condiciones necesarias para convertir esas oportunidades en inversión, producción, empleo y desarrollo territorial.
Al mismo tiempo, las tres rondas de negocios buscan que ese debate estratégico conviva con un objetivo eminentemente práctico: generar reuniones, conectar oferta y demanda y crear nuevas oportunidades comerciales para las empresas participantes.
La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” se propone así como un punto de encuentro para empresarios, instituciones, gobiernos, universidades y referentes del sistema científico-tecnológico, con una premisa que atravesará las tres jornadas: una Argentina con más oportunidades de desarrollo requiere una industria fuerte, competitiva, innovadora, federal y profundamente vinculada con los territorios donde produce y genera empleo.
La venta de entradas al público ya está disponible a través de la plataforma oficial de la muestra.
Para registrarte y acceder a charlas y paneles, completá este formulario:
https://forms.gle/V2TEgkwCSAEhVJKg6
Horarios:
* Miércoles 14: 13:30 a 20 hs
* Jueves 15: 8:30 a 20 hs
* Viernes 16: 9:30 a 13:30 hs
Agenda completa en muestraindustrial.ar
El evento tendrá lugar en la Sociedad Rural de Rafaela (Av. Brasil 497) y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la Región Centro y PromArgentina, además de una importante red de instituciones empresariales aliadas, entre ellas la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).