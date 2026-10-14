Vecinos de barrio Predolini buscan reactivar la comisión vecinal tras años de inactividad

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos de barrio Predolini buscan reactivar la comisión vecinal, que permanece inactiva desde hace entre seis y ocho años. Convocaron a residentes para integrar una lista y reunir los 30 avales necesarios. El objetivo es gestionar mejoras en limpieza, iluminación y seguridad.
Vecinos de barrio Predolini buscan reactivar la comisión vecinal de ese sector de Paraná, luego de un período de entre seis y ocho años sin actividad. La iniciativa surgió de un grupo de residentes interesados en recuperar la representación barrial para gestionar mejoras en los servicios públicos, el mantenimiento de los espacios y la seguridad.
Una de las impulsoras de la propuesta explicó: "Es un grupo de vecinos que está queriendo reactivar la comisión vecinal del barrio Predolini para que se conozca el barrio y en mejorarlo en los aspectos que se pueda mejorar".
Entre las principales necesidades, mencionaron el barrido de calles, el alumbrado público, el mantenimiento de terrenos baldíos y viviendas desocupadas, además de reforzar la seguridad. "Por eso quería reactivarla para mejorar el barrio, el barrido de calle, el alumbrado, el mantenimiento de los terrenos que quedan desocupados, las casas que quedan vacías, la seguridad", expresó la vecina.
Convocan a vecinos para conformar una lista
Los promotores de la iniciativa explicaron que el próximo paso será reunir a los interesados en un domicilio particular para organizar la lista que posteriormente deberán presentar ante la Municipalidad de Paraná.
"Somos varios de acá que van a integrar la comisión vecinal. Hay varias personas que van a conformar la lista de la comisión vecinal", señalaron durante la convocatoria.
Asimismo, indicaron que necesitan reunir 30 avales de residentes del barrio para completar la presentación. La invitación permanece abierta tanto para quienes deseen ocupar cargos dentro de la comisión como para aquellos que quieran respaldar la propuesta.
"Entonces llamamos a convocatoria a los que estén interesados para poder hacer esta convocatoria de la vecinal y tener los fines a los que nombraba la señora", manifestaron.