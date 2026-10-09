Soraya Jacob se presenta este sábado en la Casa de la Cultura: los detalles del show

REDACCIÓN ELONCE
La cantante y compositora paranaense Soraya Jacob se presentará este sábado 10 de octubre, desde las 20, en la Casa de la Cultura, en el marco de Resonancia 4. La artista adelantó a Elonce detalles de su propuesta musical y la participación especial que tendrá junto a la banda Ciruelo.
Soraya Jacob se presenta este sábado en la Casa de la Cultura de Paraná, en el marco de la cuarta edición del festival Resonancia, organizado por la productora Fluvia. El encuentro comenzará a las 20 y contará también con la participación de Ciruelo, un trío de rock proveniente de Buenos Aires que llegará para presentar su cuarto trabajo discográfico.
En la previa del espectáculo, la cantante y compositora paranaense dialogó con Elonce desde Gato Negro Café Cultural, donde compartió detalles sobre su propuesta artística y las influencias musicales que forman parte de sus canciones.
“Son canciones que por ahí se van cruzando con algunos estilos, puede ser el folklore, el rock, el pop, si se quiere”, expresó Soraya Jacob al describir su música. La artista explicó que sus composiciones combinan diferentes géneros, sin limitarse a un estilo determinado.
Soraya Jacob y una propuesta que fusiona distintos géneros
Durante la entrevista, la cantante destacó que su identidad musical se construyó a partir de diferentes influencias. “Las músicas que yo he escuchado se van cruzando en las melodías”, comentó al referirse al proceso de composición.
En ese sentido, explicó que las canciones pueden incorporar elementos del folklore, el rock y el pop, según las ideas que surgen durante la creación. La propuesta busca reunir esas influencias en un repertorio propio.
La presentación de Soraya Jacob será parte de Resonancia 4, una iniciativa que reunirá a músicos locales y de otras provincias. Además de sus respectivos espectáculos, los artistas anticiparon que compartirán una interpretación especial durante la noche.
Ciruelo presentará su cuarto disco y compartirá una canción con Soraya
La banda Ciruelo llegará a Paraná para presentar La larga risa de todos estos años, su cuarto álbum. El grupo retomó su actividad el año pasado, después de un período sin presentaciones, y actualmente volvió a su formación original de trío.
“Nosotros tocamos desde el 2010, 2011 por ahí. Hicimos muchos años grabando tres discos, después dejamos de tocar unos años, el reencuentro fue el año pasado y armamos este disco”, relató uno de sus integrantes.
Los músicos también confirmaron que interpretarán junto a Soraya Jacob la canción Vera, perteneciente a su tercer disco. “Esta vez lo vamos a hacer con ella”, adelantaron sobre la colaboración que prepararon para el espectáculo.
Horario y entradas para el espectáculo
La cuarta edición de Resonancia se realizará este sábado 10 de octubre, desde las 20, en la Casa de la Cultura de Paraná. La propuesta incluirá las presentaciones de Soraya Jacob y Ciruelo, además de la interpretación conjunta anunciada por los artistas.
Durante la entrevista, los integrantes de la banda invitaron al público a conseguir las entradas anticipadas, que tienen un precio inferior al de las localidades adquiridas en puerta.
“Va a ser un fiestón Resonancia cuatro”, expresaron los músicos al finalizar la invitación. Las entradas pueden conseguirse a través de Grada y los canales oficiales de Instagram de la productora Fluvia.