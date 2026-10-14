Presentaron el libro “Perón y Francisco”: un diálogo sobre justicia social, fe y comunidad

REDACCIÓN ELONCE
El libro “Perón y Francisco: La esperanza en el pueblo”, del profesor Julián Fava, fue presentado en la sede de ATE. El autor explicó a Elonce los vínculos filosóficos entre ambos líderes y reflexionó sobre la justicia social, la misericordia y el legado del papa argentino.
El libro “Perón y Francisco: La esperanza en el pueblo” fue presentado en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en Paraná. Su autor, el profesor Julián Fava, oriundo de Buenos Aires, compartió los principales conceptos de la obra, que propone un diálogo entre el pensamiento filosófico de Juan Domingo Perón y las enseñanzas del papa Francisco, con especial atención a la justicia social, la comunidad y la espiritualidad.
Durante una entrevista con Elonce, Fava explicó: "La idea del libro es recuperar el pensamiento filosófico de Perón y ponerlo en diálogo con la obra maravillosa de Francisco. Hay muchos puntos en contacto en esta construcción que proponemos en Perón y Francisco".
El escritor sostuvo que ambos referentes compartieron una mirada centrada en la organización comunitaria y el protagonismo de los pueblos. "La obra de Francisco, como la de Perón, se inscribe en una tradición que es la de la justicia social. Me parece que ese nexo los une y es lo que hemos desarrollado en este libro que presentamos en ATE", señaló.
La justicia social y la misericordia como puntos de encuentro
Fava profundizó en la relación entre el pensamiento peronista y la doctrina social de la Iglesia, especialmente en aspectos vinculados con la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables.
"Este mundo está atravesado por el hiperindividualismo o por modelos de deshumanización, de descarte y de violencia", expresó al describir el contexto en el que consideró necesario recuperar los valores comunitarios.
En ese sentido, afirmó: "Tanto el peronismo como la obra de Francisco recuperan esa dimensión misericordiosa. Quizás los nombres del peronismo puedan ser diferentes, pero el mundo y los pueblos necesitan misericordia".
El legado de Francisco y su vínculo con la Argentina
El autor también reflexionó sobre la influencia espiritual del pontífice argentino y reconoció que nunca tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente.
"Pero a mí, como a tantos argentinos y argentinas, y no solo en nuestro país, nos ha hecho regresar a la fe y reencontrarnos con esa dimensión que tiene que ver con lo simbólico, con lo espiritual", manifestó.
Además, destacó la influencia del filósofo argentino Rodolfo Kusch en la construcción de una mirada centrada en los sectores populares. "Kusch decía recuperar las periferias, eso que Francisco decía: llevar las periferias al centro", recordó.
Por qué Francisco no regresó a la Argentina
Durante la entrevista, Fava también fue consultado sobre los motivos por los cuales Francisco no visitó la Argentina durante su pontificado.
"Esa es quizás una de las espinas más dolorosas. Uno podría pensar en San Martín, que tampoco regresó. Quizás Francisco no quería ser colocado de uno o de otro lado de esa llamada grieta", reflexionó.
El escritor vinculó esa posibilidad con el mensaje de fraternidad que caracterizó al pontífice. "Si uno va a la obra de Francisco, él predicaba y escribió sobre la fraternidad. En Fratelli Tutti habla de la amistad social", añadió.
Dónde conseguir el libro
Durante la presentación también participó Néstor González, editor de la obra, quien explicó que el objetivo fue promover espacios de intercambio y reflexión a partir de los conceptos desarrollados por Fava.
"La obra se puede encontrar en librerías y también se puede solicitar en el sitio de Las Cuarenta Editorial", indicó González.
Finalmente, el editor destacó la importancia de acercar el libro a distintos públicos y generar conversaciones sobre sus contenidos, con la intención de "circular la palabra y el encuentro, que es el espíritu del libro".