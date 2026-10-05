Piedras Blancas: el intendente reclama por la pérdida de guardias en el Centro de Salud

El intendente Jorge Fabricio Mesquida cuestionó la decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos de finalizar un convenio de 2022. El Centro de Salud Teresa Schreiner dejará de contar con atención nocturna y guardias durante fines de semana y feriados.
El intendente de Piedras Blancas, Jorge Fabricio Mesquida, reclamó al Ministerio de Salud de Entre Ríos por la decisión de poner fin a un esquema de guardias que funcionaba en el Centro de Salud Teresa Schreiner.
Según planteó el jefe comunal, el establecimiento dejará de contar con guardias nocturnas de lunes a viernes y con guardias de 24 horas durante fines de semana y feriados.
“Nuestro Centro de Salud Teresa Schreiner dejará de contar con guardias nocturnas de lunes a viernes, y guardias de 24 horas los fines de semana y feriados. Una decisión que significa un enorme retroceso para toda nuestra comunidad”, manifestó.
“Como intendente, pero principalmente como vecino de Piedras Blancas, hoy me siento profundamente triste y preocupado”, agregó.
Qué establecía el convenio de 2022
El conflicto se originó a partir de la decisión del Ministerio de Salud de Entre Ríos de finalizar un convenio de colaboración firmado en noviembre de 2022 entre la Municipalidad de Piedras Blancas y la cartera sanitaria provincial.
El 1° de noviembre de 2022, ambas partes suscribieron un Convenio de Fortalecimiento en el ámbito del Centro de Salud Teresa Schreiner, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria mediante un esquema de cooperación institucional.
En ese marco, el Ministerio de Salud asumió la cobertura de las guardias pasivas necesarias para ampliar la atención sanitaria del establecimiento, mientras que el municipio aportó recursos humanos destinados al funcionamiento del centro.
Los recursos aportados por el municipio
De acuerdo con lo informado por la Municipalidad, la comuna incorporó tres enfermeras, un chofer de ambulancia y un administrativo para el funcionamiento del Centro de Salud.
Además, el municipio colaboró con el mantenimiento y la ampliación del edificio y mantuvo operativa la ambulancia mediante la provisión de combustible, la adquisición de cubiertas y la realización de servicios mecánicos.
Mesquida sostuvo que el municipio continúa realizando aportes pese a que el Centro de Salud depende de la Provincia.
“Somos un municipio chico y hace tiempo venimos haciendo un gran esfuerzo para acompañar: hoy aportamos 3 enfermeras, una administrativa y un chofer de ambulancia a un Centro de Salud que depende de la Provincia”, afirmó.
El Centro de Salud funcionaría de 7 a 19
El 28 de mayo, la Dirección General del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud informó que “no continuará sosteniendo el esquema de guardias de enfermería previsto en el convenio”.
De acuerdo con esa comunicación, el Centro de Salud Teresa Schreiner funcionará “únicamente” de 7 a 19.
De esta manera, dejarían de prestarse servicios de lunes a viernes entre las 19 y las 7, además de los sábados, domingos y feriados.
El municipio advirtió que, ante esa situación, los vecinos de Piedras Blancas que necesiten atención médica durante la noche, los fines de semana o los feriados deberán trasladarse hasta la vecina localidad de Hernandarias.
El reclamo presentado ante Salud
El 19 de agosto, el intendente realizó una presentación ante el Ministerio de Salud en la que manifestó “nuestra preocupación y disconformidad” con una medida que “implique una reducción de las prestaciones actualmente disponibles para nuestra comunidad”.
En el escrito, Mesquida sostuvo que las políticas públicas sanitarias deberían apuntar a ampliar y fortalecer la atención.
“Entendemos que las políticas públicas en materia de salud deben orientarse a avanzar en la calidad, cobertura y accesibilidad de los servicios, procurando ampliar y fortalecer la atención a los vecinos, y no retraer prestaciones que resultan particularmente importantes para una comunidad como la nuestra”, planteó.
El intendente también aseguró que continuará realizando gestiones para intentar recuperar las guardias en el Centro de Salud Teresa Schreiner.
“Hay responsabilidades que no pueden trasladarse ni abandonarse. La salud de nuestros vecinos tiene que estar por encima de cualquier diferencia. Como intendente voy a seguir reclamando donde sea necesario para que Piedras Blancas recupere sus guardias”, señaló.