Paraná ofrece recorridos turísticos gratuitos para conocer su historia y patrimonio

REDACCIÓN ELONCE
Los recorridos turísticos gratuitos en Paraná se realizarán este sábado y domingo desde las 16. Las propuestas incluyen el Centro Cívico y el Parque Urquiza. La licenciada en Turismo Adriana Reding explicó a Elonce los atractivos de cada circuito y brindó recomendaciones para participar.
Los recorridos turísticos gratuitos en Paraná se desarrollarán este sábado 10 y domingo 11 de octubre, desde las 16, como una alternativa para disfrutar del fin de semana largo. Las caminatas guiadas permitirán conocer edificios históricos, espacios naturales y acontecimientos que marcaron la identidad de la capital entrerriana.
La licenciada en Turismo Adriana Reding brindó detalles de la iniciativa durante una entrevista con Elonce. La propuesta está destinada tanto a turistas como a vecinos interesados en descubrir distintos sectores de la ciudad.
“Lo que tiene de primordial es poder hacer foco en nuestra historia, conocer el rico patrimonio cultural e histórico que tenemos en nuestra ciudad”, expresó Reding, quien destacó la importancia de acercar estos conocimientos a la comunidad.
El sábado habrá un recorrido por el Centro Cívico
La primera actividad comenzará este sábado a las 16 en Plaza Mansilla, frente a la puerta de la Casa de Gobierno. Desde allí, los participantes recorrerán el Centro Cívico y conocerán aspectos relevantes de los edificios y espacios públicos de la zona.
“Hoy, particularmente, a partir de las 16 nos encontraríamos en Plaza Mansilla, frente a la puerta de la Casa de Gobierno, con el objetivo principal de mostrar y enriquecer el conocimiento de visitantes y paranaenses que quieran asistir a esta propuesta”, explicó la especialista.
El circuito finalizará en Plaza San Miguel, donde se desarrollará una actividad denominada Contrafestejo. “Este recorrido del Centro Cívico terminaría en Plaza San Miguel, invitando a la gente a que se acerque a sumarse al Contrafestejo”, indicó.
El domingo se visitarán los miradores del Parque Urquiza
La segunda jornada tendrá lugar el domingo 11 de octubre, también desde las 16. En esta oportunidad, el punto de encuentro será el Monumento a Urquiza, desde donde comenzará una caminata por distintos sectores del parque.
“Mañana domingo se va a estar realizando el recorrido desde el Monumento a Urquiza, recorriendo nuestro sector natural”, señaló Reding.
La licenciada detalló que la actividad permitirá conocer la historia del monumento y disfrutar de los paisajes característicos de Paraná. “Hacemos un recorrido por distintos miradores que tenemos dentro de nuestro Parque Urquiza, finalizando en la zona del Rosedal”, precisó.
La historia de Paraná despierta interés entre los turistas
Durante la entrevista, Reding destacó que uno de los aspectos que más sorprenden a quienes llegan desde otras localidades es el papel que desempeñó Paraná durante la organización institucional de la Argentina.
“Nuestra historia, esto de ser Paraná capital de la Confederación Argentina, es algo que a los turistas les llama la atención. Quieren conocer muchísimo más”, manifestó.
La especialista explicó que el interés no se limita a la arquitectura de los edificios históricos, sino que también comprende los acontecimientos políticos que tuvieron como escenario a la ciudad. En ese sentido, remarcó la importancia de conocer el período en que Paraná fue capital de la Confederación y su vinculación con la organización federal del país.
Recomendaciones para participar de las caminatas
Los recorridos son de acceso libre y gratuito y tienen una duración aproximada de dos horas, aunque pueden extenderse según el interés de los asistentes y las consultas que surjan durante la actividad.
“Siempre les decimos que tienen que tener muchas ganas de caminar y muchas ganas de escuchar, llevar el mate y ropa cómoda”, recomendó Reding.
Finalmente, explicó que las visitas buscan generar un intercambio con los participantes. “Los recorridos duran alrededor de dos horas. A veces se pueden extender porque siempre damos oportunidades de hacer preguntas para conocer más cada uno de los edificios que vamos viendo”, concluyó.