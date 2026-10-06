El arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, visitó este martes la Jefatura Central de la Policía de Entre Ríos, donde presidió una misa ante autoridades y efectivos de la fuerza. La ceremonia se realizó en el patio interno de la institución.
Monseñor Raúl Martín celebró una misa en la Jefatura Central de la Policía de Entre Ríos durante la mañana de este martes. El arzobispo de Paraná encabezó la ceremonia religiosa en el patio interno de la institución, acompañado por autoridades y efectivos de la fuerza.
De la celebración participaron el jefe de Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio Omar González, y el subjefe de la fuerza, comisario general Juan Marcelo Claucich.
También estuvieron presentes integrantes de la Plana Mayor, personal de la Jefatura Central y efectivos pertenecientes a la Jefatura Departamental Paraná.
Un mensaje de acompañamiento a los policías
Durante la ceremonia, monseñor Martín compartió un mensaje de fe y acompañamiento dirigido a quienes integran la Policía entrerriana.
La celebración generó además un espacio de oración y reflexión entre los integrantes de la fuerza que participaron del encuentro.
Desde la institución señalaron que la actividad permitió poner en valor principios relacionados con el servicio y el compromiso de quienes diariamente desarrollan tareas vinculadas con la seguridad de la población.
El agradecimiento de la Policía de Entre Ríos
Tras finalizar la misa, desde la Policía provincial agradecieron la presencia del arzobispo de Paraná y destacaron su cercanía con quienes forman parte de la fuerza.
La institución también valoró las palabras brindadas por monseñor Martín durante la ceremonia y el espacio de espiritualidad generado durante su visita.
El encuentro concluyó así con un momento de fraternidad entre autoridades y efectivos de la Policía de Entre Ríos, en el marco de la visita del arzobispo a la Jefatura Central.