La vicegobernadora se reunió con los senadores juveniles

Los senadores juveniles participan en las instancias del Senado Juvenil 2025, que se desarrollan hasta el 15 de noviembre en Paraná.
La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó una actividad con senadores juveniles que participan en las instancias del Senado Juvenil 2025, que se desarrollan hasta el 15 de noviembre en Paraná.
La actividad, organizada por el equipo del Senado Juvenil Entrerriano, se realizó en el salón del Hotel del Círculo de Paraná y consistió en una instancia de diálogo e intercambio que tuvo como protagonistas a los 18 equipos de senadores juveniles de los distintos departamentos de la provincia. Acompañaron a la vicegobernadora las coordinadoras del programa, Claribel García y Eugenia Alasino.
Al respecto, Aluani dio nuevamente la bienvenida a los senadores juveniles en esta instancia final y expresó que "ustedes comienzan a transitar un camino de crecimiento y de formación como ciudadanos". Además, destacó que en estos encuentros "podemos conocer qué quieren desarrollar en sus comunidades, dialogar e interactuar entre los distintos puntos de la provincia y lograr que los jóvenes estén cerca".
Tras las intervenciones, la vicegobernadora valoró los aportes e iniciativas de los estudiantes y señaló que "los proyectos que no sean elegidos también son importantes, porque representan lo que ustedes desean para el futuro de su localidad". En ese sentido, se refirió a los valores y costumbres que compartió cada equipo sobre su departamento: "Soy una apasionada de la tradición y de que ustedes cuenten su historia. No dejen de llevar esa bandera y ese orgullo por el lugar donde están".
Sobre la Etapa Provincial
En esta etapa final, los alumnos que juraron como senadores titulares y suplentes en representación de cada departamento abordan en comisiones los proyectos seleccionados y defendidos tras las instancias departamentales. Además, eligen a las autoridades de la Honorable Cámara de Senadores Juveniles de Entre Ríos.