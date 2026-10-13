La Policía de Entre Ríos desarrolló el 6° Curso Nacional de Oficiales Instructores, con la participación de 40 representantes de fuerzas policiales y penitenciarias. Durante cinco jornadas se realizaron actividades teóricas y prácticas para fortalecer la formación profesional.
La Policía de Entre Ríos capacitó a 40 oficiales instructores de 17 jurisdicciones del país durante el 6° Curso Nacional de Oficiales Instructores, que se desarrolló entre el 9 y el 13 de octubre de 2026. La actividad estuvo organizada por la División Escuela Superior de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”, dependiente de la Dirección General de Institutos Policiales.
La capacitación se extendió durante cinco jornadas consecutivas y reunió a 11 mujeres y 29 varones pertenecientes a distintas instituciones policiales y del servicio penitenciario. El objetivo fue fortalecer las capacidades pedagógicas, operativas y de conducción de quienes cumplen funciones de instrucción.
Los participantes representaron a la Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis y Tucumán.
Formación teórica y práctica
Durante el curso se abordaron contenidos vinculados con el rol del instructor, metodología de la enseñanza, planificación educativa, comunicación, oratoria y perfil psicológico de los estudiantes.
También se desarrollaron actividades de defensa personal, cuidados médicos, educación física, procedimientos policiales, conducción de grupos especiales e infantería, uso de armamento y prácticas de tiro.
La formación incluyó una academia de manejo y un ejercicio final, donde los cursantes pudieron aplicar los conocimientos adquiridos. Las jornadas permitieron intercambiar experiencias y metodologías de trabajo entre representantes de diferentes fuerzas de seguridad.
Profesionalización y cooperación institucional
Desde la institución destacaron que la capacitación formó parte de las acciones destinadas a promover la formación continua y la profesionalización del personal policial.
Asimismo, señalaron que estos encuentros permiten fortalecer los vínculos de cooperación entre instituciones de distintas provincias y organismos nacionales.
La Policía de Entre Ríos remarcó la importancia del trabajo de los oficiales instructores en la transmisión de conocimientos, valores y principios fundamentales para la preparación de las futuras generaciones de funcionarios policiales.