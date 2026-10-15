La plaza Eva Perón de Paraná recibe una jornada de trámites y servicios de Entre Ríos con Vos

REDACCIÓN ELONCE
La jornada se desarrolla en la plaza Eva Perón de Paraná, con la participación de organismos provinciales y nacionales. Los vecinos pueden realizar gestiones, recibir asesoramiento y acceder a distintos programas hasta las 14 horas.
El programa Entre Ríos con Vos en barrio San Agustín desarrolla una nueva jornada de atención ciudadana en la plaza Eva Perón de Paraná. La iniciativa reúne a organismos provinciales y nacionales para facilitar trámites, brindar asesoramiento y acercar servicios a los vecinos.
Valentina Gotte, secretaria de Participación y Atención Ciudadana, explicó a Elonce que el objetivo es simplificar las gestiones cotidianas. "Que los vecinos puedan encontrar en un solo lugar las respuestas que necesitan", destacó, al señalar las dificultades que implican los traslados, los turnos y los horarios laborales.
La funcionaria remarcó que el dispositivo recorre distintas localidades entrerrianas y que la incorporación de organismos nacionales permite ampliar las prestaciones disponibles. En esta oportunidad, participan cerca de 20 áreas gubernamentales.
Servicios y atención personalizada
Durante la jornada, los vecinos pueden acercarse a los puestos de atención para consultar sobre programas, realizar gestiones y recibir orientación de los equipos de cada organismo.
Desde la organización destacaron que estos operativos también buscan acompañar a quienes encuentran dificultades para utilizar herramientas digitales. En ese sentido, señalaron que la atención presencial funciona como un puente para facilitar el acceso a los servicios públicos.
Además, participó por primera vez de esta iniciativa Jimena Capece, subsecretaria de Acceso a la Justicia de Nación. Anunció que avanzan en un convenio con la provincia para fortalecer el acceso a la justicia, la capacitación en mediación y los dispositivos de seguimiento en situaciones de violencia de género.
Continuidad del programa en Paraná
Las autoridades informaron que se realizaron más de 20 jornadas durante el último año y destacaron la respuesta de los vecinos en cada operativo. También señalaron que Entre Ríos con Vos se organiza cada 15 días en Paraná y una vez al mes en otras localidades de la provincia.
La atención en plaza Eva Perón continuará hasta las 14 horas. Según anticiparon, el próximo operativo está previsto en la plaza Jorge Luis Borges de la capital entrerriana.