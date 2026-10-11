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Invitan a un encuentro de relatos del pueblo charrúa para este lunes en el Área Natural La Porota

Se realizará un encuentro de relatos del Pueblo Nación Charrúa, con el objetivo de reivindicar la histórica presencia de la etnia en el territorio. La actividad tendrá lugar este lunes 12 de octubre a las 15.30 en el Área Natural Protegida La Porota, en La Picada.

11 de Octubre de 2026
Área Natural Protegida La Porota
Área Natural Protegida La Porota

Se realizará un encuentro de relatos del Pueblo Nación Charrúa, con el objetivo de reivindicar la histórica presencia de la etnia en el territorio. La actividad tendrá lugar este lunes 12 de octubre a las 15.30 en el Área Natural Protegida La Porota, en La Picada.

Se realizará un encuentro de relatos del Pueblo Nación Charrúa, con el objetivo de reivindicar la histórica presencia de la etnia en el territorio. La actividad tendrá lugar este lunes 12 de octubre a las 15.30 en el Área Natural Protegida La Porota, en La Picada, ubicada a la altura del kilómetro 460,5 de la Ruta Nacional 12.

 

Durante la jornada se presentará la obra "Goue, guardiandelagua", de Ukaivberá G. Do Nascimento. Desde la organización destacaron que el espacio buscará reafirmar, a través de los cuentos, que la preservación de las aguas está directamente ligada a la protección de la identidad.

Temas:

Área Natural Protegida La Porota Ruta Nacional 12 identidad
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