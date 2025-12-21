Iglesia Evangélica "Vivir es Cristo" anticipó la Navidad con un pesebre viviente

REDACCIÓN ELONCE
La actividad se realizó este domingo, donde se celebró el mensaje de la Navidad con una gran asistencia de familias y niños de la comunidad.
Este domingo, la iglesia cristiana evangélica “Vivir es Cristo”, ubicada en el sector de Lomas del Mirador, llevó a cabo un pesebre viviente como anticipación de los festejos navideños. En una jornada de celebración, los miembros de la iglesia se reunieron para conmemorar el nacimiento de Jesús, un acontecimiento central para la comunidad cristiana.
El pastor Horacio Taborda, encargado de la organización, compartió sus sentimientos sobre el evento con Elonce. "Estamos de fiesta con la celebración de la Navidad esta noche. La iglesia está en el sector de Lomas del Mirador. Estamos celebrando este acontecimiento cristiano, grandísimo para toda la humanidad", comentó con entusiasmo.
Un mensaje de esperanza para las familias
Durante el evento, que se llevó a cabo en un ambiente lleno de alegría y color, se destacó la participación activa de los niños, quienes además de presenciar el pesebre viviente, son también los encargados de invitar a sus familiares y amigos. Taborda expresó su satisfacción al ver cómo los niños comprenden el mensaje de la Navidad, el cual tiene un fuerte componente espiritual centrado en el nacimiento de Jesús.
"Nos pone muy feliz y muy contentos ver cómo los niños entienden el mensaje de la Navidad, de Jesús y por supuesto que la familia acompaña", señaló el pastor. La iglesia se ha convertido en un espacio de encuentro y aprendizaje no solo para los adultos, sino también para los más pequeños, quienes tienen acceso a distintas actividades recreativas, deportivas y espirituales. Estas actividades semanales, según Taborda, ayudan a fortalecer el vínculo comunitario y atraen a más familias a participar en las celebraciones.
Un compromiso continuo con la comunidad
Además de la actividad navideña, la iglesia “Vivir es Cristo” lleva a cabo durante todo el año acciones sociales para apoyar a los más necesitados. Desde la entrega de bolsones de comida hasta el acompañamiento espiritual y emocional de las familias, la iglesia se dedica a mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio. Este tipo de iniciativas contribuye a que la comunidad valore el trabajo de la iglesia y la reconozca como un pilar fundamental.
"Nosotros ayudamos también con bolsones de comida y esto hace que el barrio y la comunidad nos tenga muy en cuenta. Sabemos de la necesidad y creemos que podemos ser de mucha ayuda", destacó Taborda, resaltando el compromiso social de la iglesia más allá de la temporada navideña.
Al finalizar, el pastor dejó un mensaje para la comunidad: “El mensaje para la comunidad es que Jesús es la luz para la familia. Sabemos que sin esa luz, la gente y la familia está en oscuridad. Eso significa dificultades, violencia, porque la oscuridad significa estar lejos de Dios”.