Formaron a más de 1.200 agentes en materia ambiental en Entre Ríos

1 de Enero de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Gobierno de Entre Ríos.

Esta iniciativa, sustentada en la Ley Provincial N°10.948, consolida la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los niveles y jerarquías del Estado.

En 2025 el Gobierno formó a más de 1200 agentes del Estado en materia ambiental. Esta iniciativa, sustentada en la Ley Provincial N°10.948, consolida la capacitación obligatoria en materia ambiental para todos los niveles y jerarquías del Estado, garantizando una formación integral que sitúa al desarrollo sostenible como un eje estratégico y transversal de la gestión entrerriana.

 

Este proceso formativo, encarado desde el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente; y el Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación, responde a la necesidad de dotar a los cuadros técnicos y políticos de herramientas sólidas para afrontar los desafíos ambientales contemporáneos.

La propuesta busca internalizar una visión holística y ética de la función pública, donde la planificación de políticas estatales no solo contemple el rigor técnico, sino que promueva un modelo de desarrollo productivo y sostenible.

 

La implementación de este programa se llevó adelante de forma 100 por ciento virtual y asincrónica, facilitando el acceso y la participación de los destinatarios sin distinciones de rol o modalidad de contratación. Durante las seis semanas de cursado, los participantes trabajan en la construcción de nuevos saberes y en la adopción de prácticas sostenibles para sus operaciones diarias, culminando el trayecto con una evaluación integradora que acredita el compromiso individual e institucional con la sostenibilidad ambiental.

 

Con este avance, la provincia de Entre Ríos reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Ley Yolanda, norma de alcance nacional N° 27.592, y fortalece su liderazgo regional en la construcción de un Estado moderno y responsable. Este logro representa una inversión en capital humano que asegura que el diseño y la ejecución de las políticas públicas locales estén a la altura de las demandas de la sociedad, garantizando un futuro donde la preservación del patrimonio natural sea el pilar del crecimiento y el bienestar de todos los entrerrianos.

