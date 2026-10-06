Vuelve la Fiesta de la Torta Frita en Gobernador Mansilla: todos los detalles

REDACCIÓN ELONCE
La nueva edición fue presentada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos junto a autoridades provinciales y municipales. Será el sábado 10 de octubre, con entrada gratuita, música, danza, gastronomía, artesanos y el tradicional concurso de torta frita.
La Fiesta de la Torta Frita en Gobernador Mansilla tendrá una nueva edición el próximo sábado 10 de octubre, con una jornada que combinará música, danza, gastronomía, artesanías y el tradicional concurso que tendrá como protagonista a esta preparación típica.
La presentación oficial se realizó hoy por la mañana en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, con la participación de autoridades provinciales y municipales. La celebración había sido suspendida el año pasado debido a las condiciones climáticas, por lo que existe especial expectativa en la localidad.
El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, destacó ante Elonce la importancia del evento para la comunidad y señaló que la fiesta genera movimiento para instituciones, emprendedores y comerciantes locales. "Es una fecha muy importante para nosotros porque convoca a mucha gente, artesanos, gastronómicos y le da un dinamismo al pueblo", expresó.
Música, gastronomía y participación de instituciones
En tanto, el responsable de Cultura del Municipio, Beltrán Alarcón, indicó que la programación comenzará a las 16 horas, con la apertura de los espacios destinados a emprendedores, artesanos y patios gastronómicos. Luego habrá propuestas de danza y, a las 19 horas, se realizará el acto inaugural con la presencia de autoridades.
Las instituciones locales también tendrán un rol destacado. El hospital, la escuela, los bomberos y los clubes participarán mediante cantinas y patios gastronómicos, cuyos ingresos representan un aporte para sus actividades.
Uno de los momentos centrales será el concurso de la torta frita, en el que los participantes podrán mostrar el proceso de elaboración ante el público. Un jurado evaluará las preparaciones y elegirá a la ganadora, que representará a la fiesta durante el próximo año.
Entrada gratuita y una fiesta que busca recuperar su lugar
Alarcón explicó a Elonce que se priorizará la participación de artistas locales y regionales, con una propuesta pensada para disfrutar durante toda la tarde y la noche.
La celebración tendrá lugar en la plaza central de Gobernador Mansilla y la entrada será gratuita. La invitación está dirigida a vecinos de la localidad y visitantes de distintos puntos de Entre Ríos.
"El año pasado mucha gente se quedó esperando" la fiesta, señalaron desde la organización, en referencia a la suspensión por cuestiones climáticas. Este año, la expectativa vuelve a crecer y la comunidad se prepara para recuperar una celebración que busca reunir gastronomía, cultura y participación local alrededor de la tradicional torta frita.