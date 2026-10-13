Escuelas Municipales de Deportes participan de la Copa Mi Ciudad

Organizada por el Municipio, la tercera edición del certamen reunirá a más de 1.000 chicos de las Escuelas Municipales de Deportes en encuentros de vóley, básquet y fútbol.
Las Escuelas Municipales de Deportes que funcionan en diferentes barrios de Paraná volverán a encontrarse desde este martes para llevar adelante la 3.ª edición de la Copa Mi Ciudad. Tras las competencias en las etapas Juvenil, Adaptados y Universitaria, ahora será el turno de la categoría Infantil.
Más de 1.000 gurises de entre 6 y 12 años tendrán la oportunidad de jugar, divertirse y compartir en esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná.
El objetivo principal es promover el encuentro, la convivencia y el intercambio entre chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo los valores del deporte y la participación comunitaria.
"Las Escuelas Municipales son una política pública de acceso al deporte en toda la ciudad. Como siempre señala nuestra intendenta Rosario Romero, el deporte construye valores y, sin importar dónde vivan nuestros gurises, todos tienen que tener la posibilidad de practicarlo, divertirse y hacer amigos", subrayó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.
Cronograma de actividades (a partir de las 9 hs):
Vóley: martes 13 de octubre / Polideportivo Anacleto Medina.
Básquet: miércoles 14 de octubre / Estadio "Luis Butta" (Club Atlético Echagüe).
Fútbol (Jornada 1): martes 20 de octubre / Complejo El Sol.
Fútbol (Jornada 2): jueves 22 de octubre / Complejo "Raúl Ricardo Alfonsín".