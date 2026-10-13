 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Juegos Deportivos de la Ciudad

Escuelas Municipales de Deportes participan de la Copa Mi Ciudad

Organizada por el Municipio, la tercera edición del certamen reunirá a más de 1.000 chicos de las Escuelas Municipales de Deportes en encuentros de vóley, básquet y fútbol.

13 de Octubre de 2026
Juegos Deportivos de la Ciudad: arranca la Copa Mi Ciudad
Juegos Deportivos de la Ciudad: arranca la Copa Mi Ciudad

Organizada por el Municipio, la tercera edición del certamen reunirá a más de 1.000 chicos de las Escuelas Municipales de Deportes en encuentros de vóley, básquet y fútbol.

Las Escuelas Municipales de Deportes que funcionan en diferentes barrios de Paraná volverán a encontrarse desde este martes para llevar adelante la 3.ª edición de la Copa Mi Ciudad. Tras las competencias en las etapas Juvenil, Adaptados y Universitaria, ahora será el turno de la categoría Infantil.

 

Más de 1.000 gurises de entre 6 y 12 años tendrán la oportunidad de jugar, divertirse y compartir en esta iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Paraná.

 

El objetivo principal es promover el encuentro, la convivencia y el intercambio entre chicos y chicas de distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo los valores del deporte y la participación comunitaria.

 

"Las Escuelas Municipales son una política pública de acceso al deporte en toda la ciudad. Como siempre señala nuestra intendenta Rosario Romero, el deporte construye valores y, sin importar dónde vivan nuestros gurises, todos tienen que tener la posibilidad de practicarlo, divertirse y hacer amigos", subrayó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

Cronograma de actividades (a partir de las 9 hs):

Vóley: martes 13 de octubre / Polideportivo Anacleto Medina.

Básquet: miércoles 14 de octubre / Estadio "Luis Butta" (Club Atlético Echagüe).

Fútbol (Jornada 1): martes 20 de octubre / Complejo El Sol.

Fútbol (Jornada 2): jueves 22 de octubre / Complejo "Raúl Ricardo Alfonsín".

Temas:

Juegos Deportivos de la Ciudad Escuelas Municipales de Deportes Copa Mi Ciudad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso