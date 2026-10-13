Escuela bonaerense llevará el nombre de la Abuela de Plaza de Mayo entrerriana, Clelia Deharbe

La Escuela Secundaria Nº 29 de Martín Coronado, en Buenos Aires, llevará el nombre de Clelia “Chela” Deharbe Fontana, nacida en Seguí. La decisión fue tomada por votación de la comunidad educativa y representa un homenaje a su lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
La Escuela Secundaria Nº 29 de Martín Coronado, localidad del partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, llevará el nombre de Clelia “Chela” Deharbe Fontana, una Abuela de Plaza de Mayo nacida en Seguí, Entre Ríos. La decisión surgió de una votación realizada por la comunidad educativa, que eligió homenajear su trayectoria en la búsqueda de su nieto apropiado durante la última dictadura cívico-militar argentina.
La iniciativa representa un reconocimiento a la historia de una mujer entrerriana que dedicó gran parte de su vida a buscar a su familia y reclamar por los derechos humanos. Su nombre quedará vinculado a una institución educativa, donde nuevas generaciones podrán conocer su historia y la de las víctimas del terrorismo de Estado.
Desde la familia Fontana Deharbe destacaron la importancia de la decisión. “Se trata de un acontecimiento muy significativo para toda la comunidad y el territorio”, expresaron al medio NuevaZona, al valorar el homenaje impulsado por estudiantes, docentes y demás integrantes de la institución.
Quién fue Clelia “Chela” Deharbe Fontana
Clelia Deharbe nació en 1931 en la localidad entrerriana de Seguí. Con el paso de los años, se casó con Rubén Fontana y ambos se trasladaron a Caseros, en la provincia de Buenos Aires, donde formaron su familia.
Su vida cambió profundamente el 1º de julio de 1977, cuando su hija Liliana Fontana, embarazada de dos meses y medio, y su yerno Pedro Sandoval fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar.
A partir de ese momento, Chela comenzó una búsqueda que se extendió durante décadas. Junto a sus hijos Edgardo y Silvia, emprendió un camino para conocer qué había sucedido con Liliana, Pedro y el bebé que esperaban.
El encuentro con su nieto después de casi tres décadas
Tras años de búsqueda, en 2006 Chela logró encontrar a su nieto, Pedro Sandoval Fontana, quien había nacido en cautiverio en 1977 y cuya identidad había sido restituida.
El encuentro representó un momento fundamental en su historia familiar y fue resultado de una búsqueda sostenida durante casi tres décadas, en el marco de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar la identidad de los nietos apropiados durante la dictadura.
Chela falleció hace seis años, pero su historia permaneció como testimonio de perseverancia y compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
Un homenaje que permanecerá en las aulas
La elección del nombre para la Escuela Secundaria Nº 29 surgió de la propia comunidad educativa, que decidió mantener viva la memoria de la Abuela entrerriana mediante un reconocimiento institucional.
La iniciativa permitirá que la historia de Chela forme parte de la identidad de la escuela y se transmita a estudiantes de distintas generaciones, vinculando la educación con la memoria histórica.
De esta manera, el nombre de Clelia “Chela” Deharbe Fontana quedará presente en las aulas de una escuela bonaerense, como homenaje a una mujer nacida en Entre Ríos que dedicó buena parte de su vida a buscar a su nieto y recuperar una historia familiar atravesada por el terrorismo de Estado.