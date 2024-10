“En niños y adolescentes el síntoma de fiebre no debe ignorarse”, dijo pedíatra

Este fin de semana se conocieron los casos de una niña y una adolescente que perdieron la vida durante un viaje de estudio. Ambas presentaban patologías distintas; la más pequeña, con complicaciones derivadas de la Influenza B, y la adolescente, que falleció a causa de síntomas compatibles con un cuadro de mononucleosis. En ambos casos, las dos chicas habían mostrado fiebre antes de su fallecimiento.

La pediatra Gisela Giorgio, en declaraciones a Elonce, subrayó la importancia de la fiebre como síntoma y la necesidad de realizar un estudio exhaustivo para determinar su origen. “La fiebre es un síntoma y hay que verlo y estudiarlo para saber qué lo origina”, enfatizó y recomendó encarecidamente la consulta médica en estas situaciones, especialmente cuando se trata de niños.

“Es fundamental que los pacientes, sobre todo los niños, sean atendidos preferentemente por el mismo médico para garantizar un seguimiento adecuado de su salud”, añadió. Giorgio advirtió que, aunque la consulta en guardia es común, no es lo más recomendable para un adecuado diagnóstico y tratamiento. “Se entiende la necesidad de la consulta por guardia, pero luego es esencial volcar esta información en el médico de cabecera”, resaltó.

La pediatra también destacó la importancia de no minimizar la fiebre y de realizar consultas oportunas. “Es fundamental no desestimar la fiebre y dar los analgésicos correspondientes”, dijo al recomendar que los niños no asistan a la escuela en estas condiciones, ya que esto puede propagar infecciones.

Es relevante mencionar que la niña de Misiones que falleció había presentado fiebre durante el viaje, pero continuó realizando las actividades planificadas. Al respecto, la doctora Giorgio recordó la importancia del reposo en estos casos: “La cantidad de tiempo que se debe guardar reposo depende de la enfermedad, pero siempre es fundamental descansar cuando se tiene fiebre”.

Reflexionando sobre las decisiones que toman los padres al enviar a sus hijos a viajes de estudio, la médica expresó: “Es difícil ponerse en el lugar de los padres que deciden enviar a sus hijos en estas circunstancias. Sin embargo, si uno tiene un niño enfermo y lo manda a la escuela, puede contagiar a otra persona”.

En cuanto a las enfermedades que afectaron a la estudiante en Bariloche , Giorgio explicó que se trataban de dos infecciones virales. La mononucleosis infecciosa, común en adolescentes, presenta síntomas como fiebre, malestar, decaimiento e inflamación de los ganglios. Para llegar a un diagnóstico definitivo, es necesario realizar ciertos estudios y guardar reposo, ya que esta infección puede complicarse.

Por su parte, la gripe es considerada una enfermedad severa, y se recomienda la vacunación para aquellos grupos de riesgo. “La fiebre es una respuesta a alguna patología o germen en particular, por eso ante su presencia es crucial consultar al médico”, concluyó la pediatra, haciendo hincapié en la importancia de los controles periódicos para prevenir complicaciones graves.