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Empresas entrerrianas podrán capacitarse en comercio electrónico

Empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones personalizadas en comercio electrónico, a través de un programa de la plataforma Mercado Libre.

5 de Octubre de 2026
Capacitación para pymes y empresas entrerrianas
Capacitación para pymes y empresas entrerrianas

Empresas entrerrianas podrán acceder a capacitaciones personalizadas en comercio electrónico, a través de un programa de la plataforma Mercado Libre.

El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, convoca a pymes y empresas de la provincia a participar de "Meli conecta de punta a punta", el programa de aceleración de vendedores de la plataforma Mercado Libre.

Mediante el mismo, quienes resulten seleccionados contarán durante cuatro meses y de forma gratuita, en modalidad 100% virtual, con capacitaciones y acompañamiento de asesores comerciales de Mercado Libre; a fines de lograr una estrategia de venta online.

 

El programa está pensado para empresas que produzcan o revendan productos en serie o a escala y deseen comenzar a vender mediante la plataforma, o bien profesionalizar sus ventas en ella; buscando hacer crecer la facturación, mejorar la conversión, incrementar el tráfico de la cuenta y comercializar los productos en todo el territorio nacional.

 

Meli conecta de punta a punta comienza el 28 de octubre próximo, y las confirmaciones de inscripción comenzarán a llegar desde el 19 de octubre. Los cupos son limitados, para inscribirse completar el siguiente formulario: https://forms.gle/oH9WJKRhpkoRSr8v6

Temas:

capacitación Entre Ríos mercado libre Comercio electrónico
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