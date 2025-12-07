Eligieron a la nueva Embajadora de la Fiesta Nacional de la Citricultura

La joven de Benito Legerén fue coronada en la 47° edición del evento de Concordia. También se eligieron vice embajadoras y embajadora cultural, en una noche colmada de público y emociones.
La representante de Benito Legerén, Luz Martínez Sotelo, fue elegida Embajadora de la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura, durante la velada de este sábado que congregó a miles de personas en el predio del Parque Central de Concordia. La coronación marcó uno de los momentos más esperados del tradicional evento que celebra la identidad productiva de la región.
El intendente Francisco Azcué, junto al presidente de la Asociación de Citricultores de Concordia, Orlando Malvasio, y el vicepresidente Walter Silva Muller, encabezaron la entrega de atributos y la tradicional copa, junto con las soberanas salientes.
Vice embajadoras y embajadora cultural
La elección incluyó además otros reconocimientos. Marisel Yanina Capovila, representante de la zona citrícola de Camba Paso, fue distinguida como Primera Vice Embajadora. Por su parte, María Micaela Candela, oriunda de Osvaldo Magnasco, obtuvo el título de Segunda Vice Embajadora.
Asimismo, Xiomara Belzún, representante de La Tradición, fue electa Embajadora Cultural, una distinción que busca resaltar la expresión artística y comunitaria vinculada a la actividad citrícola.
La fiesta continúa este domingo
La programación de la 47° Fiesta Nacional de la Citricultura continuará este domingo con una cargada grilla artística. Se presentarán el Ballet “Sembrando Futuro”, Alcides Quiroz, Los Piratas, un segmento especial dedicado al Carnaval, Rafael Soto, Naty Martínez y el cierre a cargo de Uriel Lozano, uno de los shows más esperados del fin de semana.
Además, durante la jornada se realizará el sorteo del automóvil VW Polo Track MY 2025, un viaje a Brasil para dos personas y un televisor Led de 65 pulgadas, premios que generan gran expectativa entre los asistentes.