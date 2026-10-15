Avanza la construcción de 39 viviendas en la localidad de Seguí

Las 39 soluciones habitacionales que construye la provincia en Seguí, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, presentan un grado de avance superior al 50 por ciento.
Las 39 soluciones habitacionales que construye la provincia en Seguí, en el marco del programa Ahora Tu Hogar, presentan un grado de avance superior al 50 por ciento. Así lo informó el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, tras recorrer la obra.
Schönhals manifestó que "el acceso a una vivienda digna es la mayor aspiración que tiene una familia, tanto cuando está en los inicios de su constitución como cuando se encuentra en pleno desarrollo, y se intensifica con la crianza de los hijos, quienes requieren de un ámbito apropiado para su afianzamiento como personas".
El funcionario destacó: "Desde la gestión de Rogelio Frigerio trabajamos para garantizar el acceso a la casa propia para más familias. Construir viviendas no solo satisface una necesidad básica, sino que también impulsa un proceso productivo que genera empleo y dinamiza diversos sectores vinculados a la construcción".
La empresa Eco Ingeniería SRL tiene a su cargo la ejecución de los trabajos, en el marco del programa Ahora Tu Hogar.
Las 39 viviendas son de dos dormitorios, dos de las cuales estarán adaptadas para personas con discapacidad o trasplantados.
Estas iniciativas reflejan el compromiso del gobierno provincial con la mejora de la calidad de vida de las familias entrerrianas, impulsando el desarrollo habitacional en distintas comunidades.