Valentina Cervantes reveló el ofrecimiento que le hizo Enzo Fernández

Valentina Cervantes, la modelo y madre de dos hijos de Enzo Fernández, se instaló en la Argentina tras la decisión de su pareja, el futbolista de la Selección Argentina, de separarse. Con la ruptura aún fresca, ella comenzó una nueva etapa de su vida en Buenos Aires, donde encontró el apoyo de su familia para hacer frente a los cambios que esta separación implica.

En una reciente entrevista con “LAM”(América), la influencer compartió detalles sobre cómo fue este proceso y cómo decidió rehacer su vida, alejada de la ciudad inglesa en la que residía con el deportista.

“Preferí venir a la Argentina”

Durante la charla, Cervantes reveló que se refugió en la casa de su abuela, un lugar que, aunque le brinda consuelo, aún está en proceso de acondicionamiento, sin siquiera contar con lo básico como un lavarropas. "Yo preferí venir a la Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con mi familia, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo", explicó la modelo, quien priorizó la cercanía y el apoyo de su familia frente a la oferta que le hizo Enzo de quedarse en Inglaterra.

El futbolista había propuesto a Valentina que permaneciera en Inglaterra con él, pero ella decidió rechazar la oferta, ya que la distancia con su familia le resultaba difícil de sobrellevar.

“Yo le dije que estaba bien, que respetaba su decisión de separarnos. Que esto traería un montón de consecuencias en lo que sería los nenes, que no los iba a ver por bastante tiempo. Pero vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos”, concluyó Valentina. (Con información de TN)