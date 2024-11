Tras publicar una sugerente imagen tuvo que aclarar que no está embarazada

Hace pocos días, la actriz y cantante Natalie Pérez dejó a todos sorprendidos al publicar una imagen que parecía indicar que estaba esperando un bebé.

En la fotografía, la artista se mostró con un look deportivo compuesto por un top y calza biker.

Posó frente a la cámara con el pelo recogido y una gran sonrisa, pero lo que llamó la atención de los seguidores fue el gesto en la imagen: una mano colocada detrás de la cintura y, con la otra, sosteniendo su panza con cariño.

La imagen de la confusión. Instagram

La publicación rápidamente generó revuelo en redes sociales, con miles de comentarios felicitando a la cantante por lo que parecía ser una noticia emocionante. Sin embargo, el mensaje que acompañaba la imagen también dejó una pista importante: “Por un tiempo, me retiro de los escenarios”, escribió Natalie al pie de la fotografía.

Un mensaje inesperado

Poco después de la publicación, la confusión comenzó a tomar fuerza, y muchos comenzaron a especular sobre su futuro y el posible embarazo. Esto llevó a la cantante a aclarar la situación a través de un video en el que explicó con detalles lo sucedido.

“Se me fue completamente de las manos, me la pasé el fin de semana, mis padres, mis hermanos, mis tías y yo respondiendo mensajes diciendo que no era una feliz noticia, que lamentablemente no estoy esperando un bebé, sino que lo que voy a hacer es armar mi próximo disco”, expresó Pérez, aclarando que la imagen no tenía relación con un embarazo, sino con su próximo proyecto musical.

Además, recordó que, en 2021, cuando tenía 35 años, había tomado la decisión de congelar óvulos con la esperanza de formar una familia en el futuro. En ese momento, la cantante había comentado: “Espero encontrar una linda persona que me quiera acompañar en el amor y poder formar una familia”.

"Tremenda confusión"

Aún con la aclaración, muchos de sus seguidores continuaron celebrando la idea de un posible embarazo, por lo que Natalie sintió la necesidad de explicar aún más. “Tremenda confusión, disculpen a los que se ilusionaron. Yo también me ilusioné un poco, en un momento me la creí y dije 'estoy embarazada', pero no”, dijo entre risas, mostrando que el malentendido la había afectado, pero también la divertía un poco.

“No estoy esperando un bebé, sino que lo que voy a hacer es armar mi próximo disco”, concluyó, dejando claro que su retiro temporal de los escenarios es solo por motivos laborales y creativos. . (Con información de NA)