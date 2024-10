Marley reveló el “drama” de Mirko antes de la llegada de su hermanita Milenka

Marley anunció hace unos meses que se convertirá nuevamente en padre de una niña llamada Milenka. Sin embargo, antes de su llegada, reveló que está atravesando una crisis familiar con su hijo Mirko. En un reciente diálogo con "LAM" (América TV), compartió cómo su hijo estuvo lidiando con la idea de tener una hermanita.

Al ser consultado sobre los sentimientos de Mirko ante esta nueva incorporación a la familia, Marley no dudó en expresar que su hijo "está muy celoso, mal".

Relató que, aunque al principio Mirko parecía emocionado con la idea, de repente cambió de actitud: "Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo 'me arrepentí' de un día para el otro". La situación llegó a tal punto que Marley, preocupado, tuvo que consolarlo, ya que su hijo "se largó a llorar" y no sabía cómo calmarlo.

El conductor también compartió que "me llamaron de la escuela también para decirme 'mirá que está con este tema'", refiriéndose a la inquietud que Mirko había expresado en su entorno escolar.

Para tratar de calmarlo, Marley le dijo: "Yo le dije 'vos esperá que cuando la tengas en brazos te va a cambiar la vida'". Sin embargo, Mirko mostró su timidez y vergüenza al expresar: "pero no la conozco y me da mucha vergüenza, y me da timidez conocerla".

Expectativa y emociones por la llegada de Milenka

A pesar de la crisis familiar, Marley se mostró emocionado ante la llegada de su hija. "Nada, va a ser un momento fuertísimo. Yo no veo la hora de conocerla", expresó el presentador con mucha felicidad.

El nacimiento de Milenka está programado entre fines de 2024 y principios de 2025, y Marley ya tiene planificado cómo será ese momento crucial. "Voy primero yo solo porque es un parto natural y se puede llegar a adelantar", comentó.

La idea es que Mirko llegue una vez que la bebé haya nacido, ya que el parto se llevará a cabo en Oklahoma, Estados Unidos. Marley reconoció que "no hay tanto entrenamiento para él, y se va a aburrir", pero la intención es que su hijo pueda conocer a su hermana lo antes posible. (Con información de Exitoína)

Más noticias