Marina Calabró: "Qué jodidas somos las minas con otras"

Marina Calabró se convirtió en el centro de atención no solo por su labor informativa, sino también por sus elecciones de moda. En sus redes sociales, comparte a menudo los looks que elige para su trabajo, pero esto no está exento de controversia.

La periodista enfrentó críticas recurrentes por su forma de vestir, lo que la llevó a hacer un fuerte descargo en su programa radial "El Observador".

Con un tono indignado, Marina expresó: “Yo no soy de enojarme mucho en redes sociales, pero desde hace un tiempo leo los comentarios de Instagram y a veces me enojo y digo 'pará'. ¿Por qué siempre son minas las que te tiran las décadas por la cabeza? ¡Qué costumbre horrible!”.

“Qué jodidas somos las minas con otras"

Calabró no dudó en señalar que la mayoría de las críticas provienen de otras mujeres, lo que agrava la situación. “¡Qué jodidas somos a veces las minas con otras! Qué necesidad de decirle al otro 'no tenés edad'. ¿Qué es tener edad para algo o no tenerla?”, cuestionó, poniendo en relieve la presión social que enfrentan las mujeres en torno a la edad y la apariencia.

En su apasionado descargo, Marina hizo un llamado a la reflexión sobre cómo se debe abordar el tema de la edad y el cuerpo en la sociedad. “No aprendimos nada, que no hay que hablar de los cuerpos y la edad ajena. No se puede hacer discriminación por edad, por peso o por condición social”, enfatizó.

La periodista aboga por una cultura que no se centre en la apariencia externa de los demás, sino en la aceptación de las diferencias y la diversidad.

“Además, creen que dañan con esos comentarios, pero en realidad hablan más del que los hace, no del que los recibe”, sentenció con firmeza.

“Los que tienen tiempo para hatear la foto de otra persona... ¡consíganse una vida!”, concluyó, enviando un mensaje claro a quienes sienten la necesidad de juzgar a los demás. (Con información de Pronto)

