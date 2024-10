Se tomó fotos en la pileta de su casa y deslumbró con su microbikini mixta

Como muchas otras famosas, la China Suárez ya está palpitando la llegada del verano y tiene en su vestidor los trajes de baño que son tendencia.

En los últimos días, la actriz hizo uso de su perfil de Instagram para compartir una serie de fotos en la pileta de su casa y deslumbró con su microbikini mixta.

La temporada estival promete ser vibrante, y Suárez se posiciona como una de las referentes en moda de baño con su elección audaz y estilizada.

China Suárez en la pileta. Foto: Instagram sangrejaponesa

Detalles

Los detalles del bikini son dignos de destacar. La actriz eligió un modelo de corpiño marrón -uno de los tonos que se posiciona con fuerza para el verano 2025- en formato triangular, con breteles finos que acentúan su figura.

La bombacha, en un audaz diseño colaless animal print de leopardo, es uno de los estampados más fuertes de la temporada.

Foto: Instagram sangrejaponesa

Siempre coqueta, la también cantante sumó a su look un collar de cinta negra con un dije dorado protagonista, que aportó un toque de glamour a la apuesta.

Con el pelo mojado peinado hacia atrás, miró penetrante a la cámara, dejando entrever no solo su impresionante figura, sino también los detalles de su estilismo.

Las pestañas muy arqueadas, un contorno sutil en las mejillas y unos labios nude, perfectos y naturales, completan un look que ha dejado a sus seguidores sin aliento.

La China Suárez en la pileta. Foto: Instagram

Reacciones instantáneas de sus seguidores

“Tallada por los mismísimos dioses”, “¿En algún momento envejece?”, “Qué mujer” y “No se puede creer” fueron solo algunos de los comentarios que inundaron la publicación.

Situación sentimental

“No estoy de novia”, expresó Eugenia días atrás sobre su situación sentimental a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En la publicación, la actriz negó categóricamente estar en pareja. No solo desmintió la relación, sino que explicó los motivos de su soltería: “Y no lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta, que se muera por mí y me haga la vida más feliz”, lanzó, evidenciando cierto malestar. (Con información de TN Estilo)