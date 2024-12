La China Suárez apuntó fuerte contra Pampita

La disputa entre Eugenia "La China" Suárez y Carolina "Pampita" Ardohain sigue sumando capítulos inesperados. Luego de un aparente gesto de reconciliación entre ambas durante un evento en Galerías Pacífico, surgieron filtraciones de audios en los que la actriz se expresa de manera contundente y crítica hacia la modelo.

En las grabaciones, Suárez hace referencia a los momentos difíciles de su relación con Benjamín Vicuña, especialmente tras la separación de este con Ardohain debido a una infidelidad.

En los audios filtrados, Suárez no duda en mostrar su malestar por la actitud de Pampita en medio del escándalo mediático. "No hay que darle bola porque le está yendo mal, entonces para mí están buscando que alguien salte y nadie salta, está como sola hasta en eso. Yo la odio y no tengo problemas en decirlo, está bien que está mal el odio y todo", comienza expresando la actriz.

Odio

Además, en uno de los fragmentos, Suárez va más allá, afirmando que el odio que siente por Pampita es algo genuino: "Es la única persona por la que realmente siento odio y que me ha hecho sufrir mucho y me mintió. No me hago la buena, ni mucho menos, pero tengo la conciencia tranquila. Es lo más malo que conocí", declaró la actriz, revelando lo doloroso que fue para ella la relación con Ardohain.

La acusación de "mentirosa serial"

Suárez continúa su descargo en los audios, criticando la actitud de Pampita y lo que considera una falta de sinceridad por parte de ella. "Es una caradura, pero también, es lo que decimos siempre con Benja -Benjamín Vicuña-, ella sabe que del otro lado no va a recibir respuesta, entonces dice lo que quiere porque sabe que yo no voy a salir a decir nada. Se quedó con la casa, con todo, una genia, mentirosa serial", afirma la actriz, quien no escatima en calificativos para referirse a la modelo.

El tono de las grabaciones, repletas de descalificaciones, pone de manifiesto el grado de malestar que Suárez sigue experimentando respecto a la relación entre Benjamín Vicuña y Pampita, especialmente cuando la modelo acusó públicamente al actor de infidelidad.

Una de las declaraciones más explosivas de Suárez se refiere a Magnolia, la hija de Vicuña y la actriz. "Ella todavía no le conoce la cara a Magnolia. Benja es demasiado bueno y me dice ‘Oye, me está diciendo Carolina que del colegio le piden una foto de todos los hermanitos y quiere una imagen de Magnolia para poner con sus hermanitos’. No es una mina buena con buenos sentimientos. La va a ojear porque a mí me hizo más macumba que no sé qué, ella y su mamá", reveló la artista.

Según Suárez, Pampita estaría buscando una foto de Magnolia, algo que la actriz considera inapropiado, dado el contexto de la relación entre ellas. La mención a "macumba", además, agrega un componente aún más oscuro a las acusaciones, insinuando que la modelo y su madre estarían involucradas en prácticas que, según Suárez, le habrían causado sufrimiento. (Con información de NA)