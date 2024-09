Furia buscó polémica con un fuerte descargo contra Argentina

Juliana Furia Scaglione, ex participante de Gran Hermano, hizo un fuerte descargo tras no haber sido invitada a la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024.

"Para mí es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y que afuera me premien", comenzó a decir indignada.

"Que me tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio por ejemplo, no lo puedo creer. ¿Entendés? Y va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?", se preguntó "Furia".

Con palabras subidas de tono

"O sea, es algo ilógico loco. ¿Qué les pasa bolu..? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así loco. Quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier... va a desaparecer”, siguió la polémica ex concursante del reality que se emitió por Telefé.

Y como si fuera poco, fue más allá: “Váyanse hijos de pu... Los buenos nos vamos a quedar acá adentro, y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia", concluyó la ex Gran Hermano, quien terminó muy mal con Telefe por sus episodios de violencia y que actualmente trabaja junto a Alex Caniggia.

De todas formas, el propio Santiago del Moro, conductor del reality, le dedicó sobre el escenario de los Martín Fierro el premio que ganó el programa ya que sin dudas ella fue la más protagonista del certamen.

