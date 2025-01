¿Embarazo?: el supuesto plan de la China Suárez para quedarse con Mauro Icardi

La ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, sigue sumando capítulos. Ahora, con la entrada de Eugenia “La China” Suárez en la trama, las especulaciones sobre una relación entre la actriz y el futbolista generaron aún más polémica.

Fiestas de fin de año y una mansión en Nordelta

Según varias fuentes cercanas, tanto Icardi como Suárez habrían compartido las fiestas de fin de año juntos, en un clima de total hermetismo. Mientras Wanda Nara pasaba las celebraciones en solitario en Punta del Este, Mauro y “La China” habrían disfrutado de la Navidad y Año Nuevo en compañía de sus hijos.

La relación quedó al descubierto a través de las publicaciones de ambos, quienes se dedicaron mensajes y fotos en las redes sociales, sin hacer alusión directa a su vínculo.

En medio de estos rumores, la noticia que más llamó la atención fue la adquisición de una mansión por parte de Icardi en un exclusivo barrio privado de Nordelta. Este hecho no pasó desapercibido, ya que trascendió que Suárez habría sido la encargada de decorar la nueva vivienda, lo que alimenta aún más las especulaciones sobre su relación.

La compra de la mansión, según fuentes cercanas, tiene un alto componente emocional, ya que se trataría de “la casa de sus sueños”, donde Icardi y Wanda habían planeado vivir una vez que el futbolista se retirara de la actividad profesional.

El llanto de Wanda Nara

En medio del torbellino mediático, Wanda Nara rompió el silencio en una emotiva entrevista con Ángel de Brito en el programa “LAM”, donde habló por primera vez sobre la actual relación de su ex pareja. Visiblemente emocionada, la conductora de “Bake Off Famosos”reveló que el vínculo entre Icardi y Suárez no solo la sorprendió, sino que lo consideró una venganza. Según sus palabras, el futbolista le había anticipado que tomaría esta decisión si ella llegaba a separarse de él.

Wanda, entre lágrimas, contó que Mauro le había “jurado destruirla” y que la compra de la mansión también formaba parte de su plan de venganza. “Es la casa de sus sueños, donde íbamos a vivir cuando él se retirara del fútbol”, detalló, dejando en claro que la adquisición de la propiedad tenía un fuerte valor sentimental, y que ahora, tras la ruptura, se había convertido en un acto de revancha.

La China Suárez y sus supuestos planes con Mauro Icardi

La situación tomó un giro aún más sorprendente con las declaraciones de la periodista Yanina Latorre, quien reveló detalles sobre los planes de Eugenia Suárez con Icardi.

Según la panelista, fuentes cercanas a la actriz habrían compartido que lo único que realmente le interesa a La China es el dinero y que su objetivo sería embarazarse del futbolista, como parte de una estrategia para asegurar su futuro.

La versión de Yanina Latorre. Instagram

“El entorno de La China dice que a ella solo le importa la guita y que no va a parar hasta embarazarse”, escribió Latorre en sus redes sociales, generando revuelo entre los seguidores y fanáticos de los protagonistas. La periodista también destacó que esta situación tiene completamente “enloquecida” a Wanda, quien ve en este comportamiento una provocación directa hacia ella.