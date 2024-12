El particular regalo de Wanda Nara a L-Gante durante sus días en París

Después de dejar a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto en Ginebra para pasar las fiestas con su padre Maxi López, Wanda Nara continuó su romántico viaje por Europa junto a L-Gante (Elián Valenzuela). La empresaria y el referente de la cumbia 420 se dirigieron a París, donde las cenas íntimas y los paseos por los parques de Disney, quedaron documentados en redes sociales.

Y la empresaria sorprendió a su novio con un particular regalo que dejó a todos sorprendidos. A través de sus historias de Instagram, Wanda mostró el costoso detalle que le dio al cantante: un par de lentes de realidad virtual, un obsequio que mostró en una serie de videos de Instagram, en donde se pudo ver a su pareja disfrutando su estadía en París. “Le regalé estos anteojitos… Casi piensa que está de after con la Mafilia”, escribió la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) mientras filmó al referente de cumbia 420 con las gafas puestas. En el clip, ella se mostraba ante la cámara con un semblante lleno de curiosidad, ya que el muchacho se encontraba realizando diferentes gestos con las manos.

Además de visitar la Torre Eiffel y otros puntos emblemáticos, la pareja no se privó de una experiencia de lujo: cenas en un destacado hotel de la capital francesa, un destino elegido por las celebridades. Nara publicó una imagen del menú gourmet que incluyó jamón ibérico, ensaladas y foie gras, mientras que otra postal la mostró relajada junto a su novio en el restaurante, disfrutando de la velada. Luego, los parques de Disney se volvieron una parada imperdible a la hora de sacar lo máximo de su tiempo juntos.

Paseos por los parques de Disney y cenas en hoteles de lujo. (fotos: Instagram)

Entre los momentos destacados, la presentadora posó frente al emblemático castillo de la Bella Durmiente con un atuendo casual y un llamativo bolso rojo, mientras que Elián compartió imágenes de las atracciones del parque. También hubo momentos llenos de romance, donde la dupla se besó sin reservas ante la cámara y dio prueba de su amor ante sus fanáticos. Una vez más, en medio de los problemas mediáticos y judiciales, Wanda dejó en claro que su prioridad son las personas que más quiere y que no piensa ocultarlo. (con información de Teleshow)