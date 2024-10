Desafió los límites de la moda convencional y hasta su novio quedó impactado

La ex participante de Gran Hermano, Coty Romero, causó un verdadero revuelo al lucir un body con el que demostró todo su estilo y audacia.

La prenda, un diseño de la firma de lujo italiana Diesel, se destaca por su ajuste al cuerpo y un escote redondo que realza la figura femenina.

Con una terminación cavada colaless y una espalda abierta, marcó un hito en el vestuario de la influencer.

Coty Romero con un body. Foto: Instagram @cotyrommero - @loligortari

La combinación del logo de Diesel en rojo y blanco en el frente añade un toque distintivo a esta jugada elección. Así, Coty utilizó Instagram no solo para mostrar su estilo, sino también para desafiar los límites de la moda convencional.

Capturada en su esplendor

La ex Gran Hermano se lució en una sesión de fotos realizada por la reconocida fotógrafa de celebridades Loli Gortari. Con una serie de poses cuidadosamente elegidas, logró exhibir la prenda en todo su esplendor. Su cabello suelto, peinado con ondas y una raya al medio, complementó perfectamente el look, mientras que un maquillaje glamuroso -que incluía máscara de pestañas, rubor y labios con gloss- la convirtió en el centro de atención.

La elección del lugar y la estética de la sesión reflejan la esencia del estilo de Coty, quien supo posicionarse como un referente de moda en el ámbito digital.

Los comentarios no se hicieron esperar, y su novio, Nacho Castañares, también ex participante de Gran Hermano, no pudo evitar expresar su sorpresa: “Bueno chau cierren todo me agarró algo”. Las reacciones de sus seguidores fueron igualmente efusivas, llenando la publicación de elogios y emojis de corazones.

Otra apuesta de alto voltaje

Recientemente causó un gran revuelo al sorprender a sus seguidores con un look que también desafía las convenciones, llevando un cinto Louis Vuitton marrón de cuero que, en lugar de ser un simple accesorio, se transformó en un corpiño que dejó boquiabiertos a sus seguidores.

El impactante vestuario no se detuvo en el cinto. Combinó esta pieza con una falda semitransparente en tonos marrones y estampado animal print de tigre, con un diseño drapeado y de tiro bajo que acentuó su figura. (Con información de TN Estilo)