Derritió la nieve y desafió: “De los mediocres no habla nadie”

“Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mi; aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien”, expresó Claudia Ciardone citando a Salvador Dalí.

Luego de esto, dejó una contundente frase: “De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo dicen maravillas”.

Lo hizo junto a una serie de postales en las cuales se la observa en traje de baño dentro de una pileta en medio de la nieve, cubriendo su cabeza con un gorrito de lana.

No conoce de límites

Ciardone saltó a la fama tras su romance con el empresario y artista Ricardo Fort. Sus outfits audaces en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans.

No conoce de límites a la hora de posar con looks muy jugados, desplegando toda su sensualidad y enamora a sus fans con looks ultra sexys.

Otra producción de alto voltaje en la nieve

Hace pocos días también apostó fuerte desde el mismo entorno y sorprendió a todos posando desde un paisaje impactante. Con la nieve de fondo, la modelo se lució para la cámara con muy poca ropa y enfrentó las bajas temperaturas con un traje de baño de dos piezas impactante.

Publicó un video que dejó sin palabras a sus fans. Allí se la puede ver posando con una espectacular microbikini. La parte superior, un corpiño triangular con breteles para sujetar por detrás del cuello; la inferior, una bombacha colaless ultra cavada.

Esta publicación causó sensación. Sus fans alucinaron y le dejaron cientos de mensajes de halagos.

Tercera ley de Newton

“Me quiso aplicar la ley de hielo, pero recordé quien soy y apliqué la tercera ley de Newton (a googlear)”, desafió a sus seguidores.

Tercera Ley de Newton o principio de acción y reacción: Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto.

Es decir, siempre que un objeto ejerza una fuerza sobre otro, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto al primero.