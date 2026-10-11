Entre Ríos encabeza el indicador de financiamiento productivo del CFI

Entre Ríos encabezó el indicador de créditos sobre coparticipación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con un 105,3%, más del doble del promedio federal. Hasta septiembre se aprobaron 83 préstamos destinados a fortalecer la producción y promover inversiones.
Entre Ríos se ubicó en el primer puesto del indicador de créditos sobre coparticipación del Consejo Federal de Inversiones (CFI), según el informe de financiamiento productivo correspondiente a octubre de 2026. La provincia alcanzó un índice del 105,3%, más del doble del promedio federal, que se situó en el 45,7%.
El documento detalló que, hasta septiembre, se aprobaron 83 créditos por un total de 10.400 millones de pesos, con un monto promedio de 125 millones por operación. Además, Entre Ríos alcanzó el 78% de su meta de colocación de financiamiento.
Estas herramientas estuvieron orientadas a facilitar inversiones del sector privado, mediante el acceso a recursos para incorporar maquinaria, adquirir tecnología, modernizar instalaciones y ampliar la capacidad productiva de las empresas entrerrianas.
Frigerio destacó el acompañamiento al sector privado
El gobernador Rogelio Frigerio valoró los resultados obtenidos y reafirmó la importancia de acompañar a quienes desarrollan actividades productivas en la provincia.
"Nuestro sector privado está ávido. Nosotros acompañamos esa avidez por crecer, por seguir apostando aún en contextos difíciles", expresó el mandatario provincial.
Desde el Gobierno entrerriano señalaron que el acceso al crédito constituye una herramienta para mejorar la competitividad, agregar valor a la producción local y generar condiciones que favorezcan la creación de empleo privado.
Créditos para impulsar inversiones y empleo
Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el alcance de las líneas de financiamiento y su vinculación con el desarrollo económico provincial.
"Estos resultados muestran que en Entre Ríos estamos generando herramientas concretas para que quienes quieren invertir, producir y generar empleo puedan hacerlo", manifestó el funcionario.
Asimismo, agregó: "Nuestro objetivo es que cada vez más recursos lleguen al sector productivo y se traduzcan en más inversión y trabajo privado para los entrerrianos".
Las líneas de financiamiento disponibles
El trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el CFI contempla distintas alternativas de financiamiento destinadas a fortalecer el entramado productivo entrerriano.
Entre las herramientas disponibles se encuentran créditos para inversiones productivas, proyectos de eficiencia energética, optimización del uso del agua y mejoras ambientales. También se incluyen programas de asistencia para iniciativas empresariales lideradas por mujeres.
Desde la administración provincial destacaron que estas políticas forman parte de una estrategia destinada a promover la inversión privada, mejorar la competitividad de las empresas y acompañar el crecimiento de la producción entrerriana.