Disolución de AFIP: “Nos preocupan las fuentes de trabajo”, alertaron empleados de oficina de Paraná

El Gobierno formalizó este viernes la anunciada disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

“ARCA es una estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática”, afirmaron las autoridades.

Tras la disposición, empleados de la oficina de AFIP en Paraná concretaron un apagón informático y anticiparon que, en caso de producirse despidos por la restructuración, endurecerán las medidas de fuerza.

“Continuamos con el plan de lucha y pedimos a la administradora de ARCA, Florencia Misrahi, una reunión urgente para que nos dé respuestas sobre cómo será el nuevo órgano de recaudación nacional, qué alcances tiene y qué estructura quedará”, comunicó a Elonce el secretario general de la seccional Paraná de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), Darío Marengo.

Restructuración

“Recaudamos los recursos del país, porque si no hay impuestos, no hay Nación; y el gobierno está matando la gallina de los huevos de oro, se está dando un tiro al pie, porque no puede desfinanciar ni pasar de una secretaría de Estado con rango ministerial a una agencia única de menor rango”, apuntó Marengo.

Apagón informático en oficina de AFIP en Paraná (foto: Elonce)

Debido a la restructuración, el dirigente gremial comunicó que la web del organismo nacional está funcionando y los logos todavía no fueron cambiados. “Después del decreto, el gobierno tiene 60 días para restructurar y armar lo que quede para la agencia única que pretenden imponer”, acotó.

“Nos preocupan las fuentes de trabajo”

“El gobierno hizo una apuesta ante la opinión pública haciéndonos pasar que todos teníamos un nivel salarial de entre 15 y 17 millones de pesos, que nada tiene que ver con la realidad del 99% de los casi 20 mil empleados de AFIP y DGI en el país, porque -por convenio colectivo- nuestro sueldo está en la media de cualquier administración tributaria”, cuestionó Marengo. Y disparó: “Los organismos tienen 20 cargos políticos, puestos por el gobierno de turno”.

“En Paraná, hace 20 años atrás, éramos 300 personas y, a la fecha, somos 160, siendo que tenemos el doble de contribuyentes. En AFIP Paraná no sobra nadie, sino que falta personal”, sentenció el representante local de AEFIP. Y reveló: “En los últimos cuatro años, a la agencia de Paraná ingresaron seis personas”.

Darío Marengo, representante local de AEFIP. (foto: Elonce)

Consultado a Marengo por la situación que rodea a los cargos hereditarios, éste explicó que “es uno de los artículos en el convenio colectivo de muchos organismos públicos provinciales y nacionales, el cual permite que, si un agente en actividad fallece, pueda ingresar el hijo o la esposa”.

“Pero el gobierno está incumpliendo ese artículo porque, en el país, fallecieron 48 trabajadores y deberían haber ingresado sus hijos o conyugue, y eso no ocurrió”, cuestionó.

Finalmente, el secretario adjunto de Asuntos Sindicales del gremio, Gerónimo Pierotti, dio cuenta de la preocupación de los empleados y anticipó que, “la semana próxima, endurecerían las medidas de fuerza”.