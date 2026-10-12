Cuánto gana un farmacéutico en octubre de 2026: los sueldos llegan a $3,75 millones y hay adicionales

El sueldo de un farmacéutico en octubre de 2026 alcanza un básico de $3.750.000 para directores técnicos, según la escala de SAFYB. Los ingresos pueden superar los $4,3 millones con adicionales por función, antigüedad, zona y tareas específicas.
El sueldo de un farmacéutico en octubre de 2026 presenta nuevos valores de referencia, con salarios básicos que van desde $2.500.000 hasta $3.750.000 mensuales, según la función desempeñada. La escala difundida por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) también contempla adicionales que pueden incrementar considerablemente la remuneración final.
Los valores corresponden a los profesionales comprendidos en los convenios representados por el sindicato y están calculados sobre una jornada de 45 horas semanales de trabajo efectivo. Las remuneraciones varían según el cargo, el establecimiento y las condiciones laborales particulares.
El secretario general de SAFYB, Marcelo Peretta, indicó que el salario de ingreso para un director técnico de farmacia, droguería o laboratorio parte de $4.300.000 en octubre, al considerar los adicionales fijos obligatorios establecidos por convenio. De esta manera, el ingreso puede superar el básico de $3.750.000 previsto para esa categoría.
Cuánto cobra un farmacéutico según su categoría
La escala salarial de octubre establece tres niveles principales de remuneración, de acuerdo con las responsabilidades y funciones de cada profesional.
Director técnico o jefe: $3.750.000 mensuales.
Farmacéutico auxiliar: $3.000.000 mensuales.
Farmacéutico de planta: $2.500.000 mensuales.
Los importes representan los salarios básicos de convenio, por lo que no necesariamente coinciden con el monto final que percibe cada trabajador. En particular, la categoría de farmacéutico de planta comprende, según la escala difundida, a profesionales que desarrollan actividades administrativas dentro de la estructura laboral, publicó Iprofesional.
Qué adicionales aumentan el sueldo de los farmacéuticos
Además del salario básico, SAFYB establece distintos adicionales relacionados con las tareas realizadas, las competencias profesionales y las características del puesto de trabajo.
Los valores de referencia para octubre son los siguientes:
Competencia (12%): $300.000.
Atención farmacéutica (10%): $250.000.
Gestión (20%): $500.000.
Elaboración y control (10%): $250.000.
Idioma (10%): $250.000.
Atención domiciliaria (5%): $125.000.
Permanencia (10%): $250.000.
La ubicación del establecimiento también puede influir sobre el salario. El adicional por zona desfavorable del 27% equivale a $675.000, mientras que en las regiones donde corresponde un reconocimiento del 30%, el importe asciende a $750.000.
Es importante aclarar que estos conceptos no se incorporan automáticamente a todos los salarios. Su aplicación depende de las funciones efectivamente desempeñadas y de las condiciones establecidas en el convenio correspondiente.
Cuánto se paga por horas extras y guardias
La escala también contempla remuneraciones específicas para las jornadas adicionales, los turnos y las guardias que deben realizar los profesionales.
Para octubre, el valor de la hora suplementaria se establece en $13.889, mientras que el importe correspondiente a una jornada laboral de referencia alcanza los $104.167.
En tanto, las guardias o turnos de 24 horas tienen un valor de $208.333. Además, el trabajo realizado los sábados por la tarde, domingos y feriados contempla un recargo del 100%, según las condiciones previstas en la escala salarial.