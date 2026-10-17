Créditos hipotecarios UVA: los bancos bajaron las tasas tras recibir fondos de Anses

Las tasas de los créditos hipotecarios UVA bajaron del 8,7% al 7,7% promedio entre julio y septiembre. Nueve bancos redujeron sus intereses, en coincidencia con la colocación de fondos de Anses destinados a financiar préstamos para viviendas.
Las tasas de los créditos hipotecarios UVA registraron una reducción entre julio y septiembre de 2026, en coincidencia con la inyección de fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al sistema financiero. El promedio de los intereses ofrecidos por los bancos descendió del 8,7% al 7,7%, mientras que nueve entidades aplicaron recortes en sus líneas destinadas a la compra de viviendas.
Según un relevamiento del Observatorio Federal de Acceso a la Vivienda Argentina (Ofava), de los 20 bancos analizados, nueve redujeron sus tasas, diez las mantuvieron sin modificaciones y solamente uno las incrementó. Las principales bajas se concentraron entre fines de agosto y la primera quincena de septiembre.
El informe vinculó esta evolución con el mecanismo de financiamiento implementado mediante el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, que comenzó a colocar recursos en plazos fijos bancarios para impulsar el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas más accesibles.
Cuánto dinero destinó Anses a los créditos hipotecarios
Las primeras licitaciones del FGS se realizaron el 7 de septiembre y el 6 de octubre. En cada operación se colocaron $400.000 millones en plazos fijos dentro del sistema bancario, con el objetivo de que las entidades utilizaran esos recursos para financiar créditos destinados a viviendas.
En conjunto, las dos operaciones representaron el equivalente a 264 millones de dólares, una cifra que, según las estimaciones del relevamiento, permitiría otorgar aproximadamente 3.500 préstamos hipotecarios.
El mecanismo facilita a los bancos el acceso a fondos a un costo inferior al del mercado. De esta manera, las entidades pueden ofrecer condiciones de financiamiento más favorables, con tasas finales cercanas al límite del 7,5% establecido para estas operaciones.
Qué bancos bajaron las tasas de interés
La mayoría de las entidades que modificaron sus condiciones aplicaron reducciones de entre uno y dos puntos porcentuales. Sin embargo, uno de los recortes alcanzó los 7,5 puntos, al pasar de una tasa del 15% al 7,5%.
De los nueve bancos que redujeron sus intereses, siete establecieron una tasa del 7,5%. Así, ese porcentaje se consolidó como una referencia del mercado, ya que ocho de las 20 entidades relevadas ofrecen actualmente esas condiciones.
Los otros dos bancos que aplicaron disminuciones fijaron sus tasas en 6,5% y 8,3%, respectivamente. En contrapartida, la única entidad que incrementó sus intereses los elevó del 6% al 6,7%.
Los bancos privados encabezaron las reducciones
El descenso estuvo impulsado principalmente por las entidades privadas. De los 13 bancos pertenecientes a ese segmento, ocho redujeron sus tasas hipotecarias durante el período analizado.
Como consecuencia, el promedio de intereses ofrecidos por los bancos privados pasó del 9,5% al 8%. Además, la tasa máxima del segmento disminuyó del 15% al 12%, mientras que la mínima permaneció en 6,9%.
En cambio, entre los siete bancos públicos, nacionales, provinciales y municipales, solamente uno redujo sus tasas y otro las incrementó. Los cinco restantes no introdujeron cambios, por lo que el promedio del sector descendió levemente del 7,4% al 7,2%.
Se achicó la diferencia entre bancos públicos y privados
El relevamiento también mostró una reducción de la distancia entre las condiciones de financiamiento ofrecidas por las entidades públicas y privadas.
Mientras que a principios de julio la diferencia entre ambos segmentos alcanzaba los 2,1 puntos porcentuales, hacia septiembre se había reducido a 0,9 puntos. Esta evolución respondió principalmente a los recortes aplicados por los bancos privados.
En las entidades públicas, el rango de tasas se mantuvo entre 3,5% y 10%, mientras que en las privadas osciló entre 6,9% y 12%. De esta manera, las condiciones ofrecidas por ambos sectores comenzaron a mostrar una mayor aproximación.
Qué pasó con los créditos hipotecarios efectivamente otorgados
Pese a la disminución de las tasas anunciadas, el costo de los préstamos efectivamente concretados no registró una reducción equivalente durante el período.
Según Ofava, las tasas pactadas en las operaciones oscilaron entre 6,7% y 7,2%, con un promedio cercano al 7%. Estos valores se mantuvieron por debajo del promedio de intereses publicados por las entidades.
En consecuencia, la diferencia entre las tasas ofrecidas y las efectivamente aplicadas se redujo de 1,7 a 0,7 puntos porcentuales. Sin embargo, el informe advirtió que los recortes todavía no se reflejaron plenamente en los nuevos préstamos, publicó Infobae.
Cuántos créditos hipotecarios se otorgaron en septiembre
“Esto sugiere que una parte importante de los créditos se otorga en las entidades con tasas más bajas, y que la baja de la oferta privada todavía no se tradujo en un menor costo promedio de los préstamos efectivamente otorgados”, señaló Ofava.
El organismo también informó que durante septiembre se otorgaron 280 millones de dólares en créditos UVA, lo que representó una caída interanual del 21% respecto del mismo mes de 2025.
No obstante, el volumen mostró una recuperación frente a los meses anteriores de 2026. El monto desembolsado superó en $61.000 millones al registrado en agosto, una diferencia equivalente a un tercio de los recursos que el FGS colocó en plazos fijos.
El comportamiento del mercado reflejó así una mejora en las condiciones de financiamiento ofrecidas por las entidades, aunque el impacto sobre el costo de los préstamos concretados todavía fue limitado.