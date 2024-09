Analizan bajas en tarifas de gas para hogares, comercios y pequeñas industrias

Analizan bajas en tarifas de gas. El Gobierno estudia rebajar las tarifas de gas natural para todos los hogares, comercios y pequeñas industrias del país a partir de octubre, que tienen el servicio a través de la red de una distribuidora.

Es porque al llegar la primavera cae sustancialmente el consumo y también los precios de abastecimiento en el mercado interno: más caros entre mayo y septiembre; y más baratos entre octubre y abril.

La actualización tarifaria en sentido inverso sucedería después de un alza que superó el 398% a 764% nominal interanual para los hogares -según su nivel de ingresos-, calculó la consultora Economía & Energía, informa el diario Clarín.

Los motivos que impulsarían la baja

Los precios del gas al que las se lo compran a las petroleras -YPF, PAE, Tecpetrol, Pampa Energía y TotalEnergies, por ejemplo- y que están trasladados a las tarifas son de 3,443 dólares por millón de BTU en Buenos Aires y rondan de US$ 3,316 a US$ 3,505 en el resto del país, según la resolución 232/2024 de la Secretaría de Energía.

En las boletas se expresan en pesos equivalentes y esos precios únicamente aplican a los usuarios de "ingresos altos" (Nivel 1 -N1-, con ingresos superiores a $ 3.300.000 por mes, patrimonios altos o quienes nunca se inscribieron a la segmentación). Los usuarios de "ingresos medios" (N3) tienen un descuento del 55% y los de "ingresos bajos" (N2), un 64% sobre el consumo base subsidiado.

Baja de precios y descuentos

Son valores de invierno, estacionalmente más altos que en verano. A partir de octubre esos precios podrían caer a cerca de US$ 3,10 o US$ 3,20. Y se mantienen los descuentos para N2 y N3.

De acuerdo a los datos públicos que ofrece la Dirección Nacional de Economía de los Hidrocarburos, durante los meses de verano las distribuidoras -que prestan el servicio para los hogares y pequeñas industrias y comercios- consiguen el gas a entre US$ 1,80 y US$ 1,90, mientras que el precio promedio del mercado -que incluye a las estaciones de servicio de GNC y las grandes industrias- puede ir de US$ 2,60 a US$ 2,75.

Desde lo fiscal, reducir el precio del gas no tiene costo para el Estado, porque se trata de trasladar a los usuarios una condición de mercado; el nivel de cobertura de tarifas sobre costos sería incluso superior que en la actualidad, ya que durante el invierno no se traspasó a los hogares el costo pleno de abastecimiento. Las importaciones de gas licuado (GNL) a US$ 10 por millón de BTU fueron absorbidas por el Estado nacional con subsidios.

Fuente: Clarín