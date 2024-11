Racing se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024: "Todavía no caemos"

En una tarde histórica para Racing, la Academia se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2024 al vencer 3-1 a Cruzeiro en la final disputada en el Estadio Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Este triunfo marcó el fin de una larga espera de 36 años sin títulos internacionales, siendo el último trofeo continental logrado en 1988, cuando se consagraron campeones de la Supercopa Sudamericana precisamente ante el mismo rival brasileño.

La victoria de Racing en la Copa Sudamericana representó mucho más que un simple campeonato. Con esta consagración, el equipo dirigido por Gustavo Costas, quien también fue parte fundamental del club en sus distintas etapas, volvió a la cima del fútbol continental después de casi cuatro décadas. El entrenador, emblema de la institución, celebró junto a sus jugadores, quienes cumplieron con el sueño de toda la hinchada académica, que esperaba con ansias la vuelta de un título internacional.

Los jugadores de Racing se desbordaron de emoción tras el pitazo final. Juan Fernando Quintero, uno de los protagonistas, no ocultó su felicidad: "Lo buscamos, era la intención siempre. El grupo se lo merece. Somos una familia y quedó demostrado en el partido. Agradecerles a los hinchas. Nos lo merecemos".

"Maravilla" Martínez

Por su parte, "Maravilla" Martínez expresó: “Todavía no caemos. Es algo muy lindo. Se sufrió hasta lo último. Es una bendición. No imaginaba esto. Dios nos iba a bendecir. Íbamos a salir campeones”. Gastón Martirena, autor de uno de los goles, no pudo contener su emoción: “No lo puedo creer. Estoy muy emocionado. Esto es para la gente, que hizo muchos sacrificios. Todo es para ellos y mi familia”. La euforia en los jugadores reflejaba la magnitud de la victoria, que significó mucho más que un trofeo: fue un regreso a la gloria para Racing, 36 años después.

En el plano individual, el goleador Adrián "Maravilla" Martínez fue una de las grandes figuras del torneo. Con 10 goles, el delantero argentino no solo contribuyó decisivamente en la final, sino que también se consagró como el máximo artillero del certamen, superando a otros competidores como el brasileño Yuri Alberto de Corinthians. Racing, además, fue el equipo más goleador del torneo con 33 goles en total.

Racing campeón.

Racing mostró una sólida actuación desde el primer minuto de la final. Con un comienzo fulgurante, los dirigidos por Costas lograron un 2-0 en los primeros 20 minutos, algo que nunca antes había sucedido en una final de la Copa Sudamericana, según los datos de Opta. A pesar de algunos intentos de Cruzeiro, el conjunto brasileño no logró rematar al arco, mientras que la Academia fue letal en cada ocasión que tuvo.

Con esta Copa Sudamericana, Racing no solo rompió una larga sequía, sino que también reafirmó su lugar en la historia del fútbol continental, demostrando que, después de tanto tiempo, la gloria sigue siendo parte de su ADN.