Walter Andrade repasó su carrera deportiva en Elonce: “Patronato es mi casa”

Walter Andrade, exjugador de Patronato, fue nombrado “Personalidad Destacada de la Ciudad de Paraná” por parte del Concejo Deliberante. El “Negro” estuvo en el programa “Mediodia de Noticias” de Elonce, contó sus sensaciones y repasó su trayectoria deportiva. “Se vivió una mañana hermosa, inolvidable para toda mi familia, así que hoy se va a disfrutar”, dijo.

Trayectoria

Respecto a su carrera, expresó: “No soñé todo lo que construí. Recuerdo tomarme el colectivo 11-21 en el barrio Los Pipos para ir a entrenar a Patronato, un viaje de unos 50 minutos, que me dormía. Practicar, volver, ir en bicicleta ya que en ese momento jugaba en la liga. Era amor al fútbol. Se fueron dando las cosas con persistencia, constancia, sacrificio y mentalidad fuerte. Con el tiempo me cayó la ficha de lo que construí y viví, hoy es un día pleno para mí”.

El exdefensor de Patrón tenía 20 años y jugaba en Liga Paranaense cuando comenzó el sueño de ser profesional. Hoy en día transmite su experiencia: “Siempre le digo a los chicos de hoy, si tienen la posibilidad de que sus padres lo banquen, aprovechen y no pierdan el tiempo. Mi carrera fue ser futbolista”.

Dentro de su recuerdo, contó que el jugador más duro que le tocó marcar fue Cristián Núñez, de Boca Unidos de Corrientes: “Los jugadores de jerarquía te juegan con el espacio, en cambio con el 'Negro' éramos dos toros, pero terminaba el partido y nos dábamos un abrazo”.

Luego, realizó una reflexión sobre ser jugador profesional: “El futbolista convive con la frustración y a mí me costó aceptar la crítica. Después, el éxito te puede marear, pero en lo personal leí rápido la circunstancia, ni cuando estás arriba sos el mejor, ni cuando estás abajo sos el peor. Me mantuve en lo neutro, por mi personalidad”.

"Es mi casa"

Al hablar del significado de la entidad santa en su vida, Andrade afirmó: “Patronato es mi casa. Fueron 15 años en el mismo vestuario, con la misma gente. Nací en La Floresta, Sportivo Urquiza me formó, pero conocí Patronato y pasé la mejor etapa como futbolista. Lo demostré defendiéndolo”.

Por último, se refirió a su incursión como dirigente de la institución entrerriana: “Estamos convencidos, y el socio también, que el club necesita un cambio. Deportivamente, se están viviendo momentos muy tensionados y bajar de categoría sería catastrófico para todos. Veremos más adelante, buscando lo mejor para el club”. (Elonce)