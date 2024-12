En una emotiva ceremonia en la que se celebró lo mejor del deporte argentino, el paranaense Teo Migliavacca recibió el premio Olimpia de Plata 2024 en la categoría softbol, destacándose entre los más grandes deportistas del país. El entrerriano charló con el programa Hermosa Mañana por el Streaming de Elonce.

Migliavacca, tras ganar el Olimpia: "Es un reconocimiento a los logros del softbol argentino"

"Es una alegría enorme cerrar el año de esta manera y lo tomo como un reconocimiento a los logros de todo el equipo nacional, que en este 2024 estuvo muy sólido, confirmando dónde estamos parados, siendo campeones Panamericanos nuevamente. Es una disciplina en conjunto y ninguno brilla por sobre otro, así que esta temporada me tocó a mí, pero es gracias al trabajo y al esfuerzo de todos mis compañeros", expresó.

El galardón, que distingue a los más destacados, tiene un significado especial para Paraná, ya que el softbol es el deporte colectivo que más premios le ha dado. Teo y la bochista de Concepción del Uruguay, Milagros Pereyra, fueron los dos ganadores entrerrianos. Además, resaltaron junto a otras figuras nacionales, como Dibu Martínez y Franco Colapinto.

Migliavacca fue premiado en los Olimpia.

"Es hermoso estar ahí y formar parte de esa élite. Tuvimos el agrado de verlo a Franco Colapinto, pero no lo quise molestar con una foto, lo vimos de lejos. Mi compañero de terna, Juan Sara, es fanático de la Fórmula 1 y le pidió una foto, él accedió con buena onda, pero a mí no me da para no molestarlo", contó el softbolista provincial.

Reconocimiento del softbol a nivel nacional

Migliavacca reflexionó sobre la relevancia que ha adquirido el softbol a nivel nacional. "Lo que nos pasó en 2019 con el campeonato mundial y luego el oro en los Panamericanos, definitivamente cambió la visión sobre nuestro deporte", aseguró. La visibilidad de este logro ha generado que reconozcan a los jugadores como campeones de alto nivel.

Teo y la Selección Argentina.

Un 2024 lleno de logros y proyectos a futuro

Para cerrar, habló sobre su año, que incluyó su participación en torneos internacionales y en Estados Unidos. "Este 2024 fue muy especial para mí, pude lograr lo que me venía planteando, crecí tanto deportivamente como mentalmente, y los resultados acompañaron", comentó.

A pesar de los altibajos de la temporada, se mostró agradecido por los éxitos alcanzados, tanto personales como colectivos. Finalmente, se despidió con humildad, agradeciendo el apoyo de su familia, su equipo y su ciudad.