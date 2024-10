Mateo Retegui abrió la goleada 4-1 de Italia sobre Israel en la Nations League: videos

Italia logró una contundente victoria de 4-1 sobre Israel en Údine , en la cuarta jornada del Grupo A2 de la UEFA Nations League. Mateo Retegui, el delantero argentino nacionalizado, se destacó al abrir el marcador con un penal que sentó las bases para el triunfo.

El partido comenzó favorable para la Azzurra, que buscaba consolidar su posición en el torneo. Retegui convirtió el primer tanto al ejecutar con precisión un penal sancionado por el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea, enviando el balón al ángulo izquierdo del arco defendido por Omri Glazer.

Desde su debut en marzo de 2023, el ex Tigre demostró ser un goleador vital para Italia, acumulando seis goles en 16 partidos. Su capacidad para encontrar la red en momentos clave ha sido notable, con goles recientes en las Eliminatorias para la Eurocopa y en la UEFA Nations League contra Bélgica e Israel.

En la Serie A, Retegui se ha consolidado como uno de los máximos artilleros, empatando en el primer lugar con Marcus Thuram del Inter, con siete goles en total. Su racha goleadora incluye un hat-trick contra su antiguo equipo, el Genoa, justo antes del parón por la FIFA.

En una reciente entrevista, Retegui expresó su fuerte conexión con Italia: “Me siento italiano, acá estoy como en casa. A pesar de haber vivido toda mi vida en Argentina, cuando vengo acá me siento como en casa.” También reflexionó sobre su decisión de jugar para Italia: “No puedo decir qué hubiese hecho si me llamaba Scaloni. Me llamó Mancini y no lo pensé, dije que sí.”