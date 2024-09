Jonathan Cristo, el coleccionista de camisetas de Patronato, y su pasión por el Rojinegro

Jonathan Cristo, el coleccionista de camisetas de Patronato en Elonce

Jonathan Cristo , un reconocido coleccionista de camisetas de Patronato , compartió su fascinación por las casacas del club en una charla con Elonce a través del streaming de “Hora Patringa”. Con más de 180 camisetas en su haber, el paranaense detalló cómo comenzó su afición y cómo ha logrado reunir una colección única de una de las instituciones más importantes de Paraná.

“Me gusta tener camisetas, coleccionar. La primera que me compré con mi plata fue la del 2008”, explicó Jonathan, señalando el inicio de una pasión que ha crecido con los años. Su colección, que incluye camisetas de diferentes épocas y modelos, abarca desde las más recientes hasta verdaderas reliquias del pasado del club. “La última que conseguí es la blanca con el sponsor de Pepsi del año 1990/91, y una de cuando dirigía Alfaro, es decir, 1998”, contó, destacando lo especial de estos ejemplares históricos.

Gustavo Alfaro dirigiendo Patronato y la camiseta a la cual se refiere Joni.

Sin embargo, fue en 2015 cuando comenzó a coleccionar realmente. “Siempre tuve camisetas, me las compraba, mi novia me regalaba para mis cumpleaños. Cuando ascendimos a Primera me di cuenta que tenía las camisetas de todos los ascensos menos la de 1978. A partir de ahí empecé a coleccionar y me agregaron a un grupo de WhatsApp donde están los coleccionistas de cada club de Argentina”, relató. Este grupo le ha permitido conectar con otros fanáticos del coleccionismo en todo el país. “Por medio del grupo nos ayudamos entre todos los chicos para encontrar camisetas”, explicó.

En cuanto a los valores de las camisetas, Cristo aclaró que “el precio es relativo, depende del año”. Además, comparó el coleccionismo en Paraná con otras ciudades. “Acá en Paraná, por ejemplo, la gente no tiene muy incorporado el coleccionismo. Pero en Rosario, una camiseta del 2010 para abajo está cotizada en dólares”, afirmó. Aunque, según el coleccionista, en Patronato es especialmente difícil encontrar camisetas de las décadas del '70, '80 y '90 : “Antes la camiseta era un juego que se iba lavando y reutilizando. Ahora ya no”.

Patronato en 197, año del ascenso.

Cristo también reflexionó sobre el ambiente actual en las tribunas del club. “Hoy en día la cancha de Patronato es un silencio, sin fiesta. Es cultural, no tenemos esa fiebre de Santa Fe, Rosario, etcétera”, comentó con cierta nostalgia. En cuanto a su colección, reveló que cuenta con más de 180 camisetas, cada una con características únicas. “180 son únicas, una de cada modelo. Manga larga o corta, diferentes parches, y esas cosas cuentan como distintas”, explicó.

A pesar de su devoción por las camisetas, Cristo confesó que no le gusta tenerlas firmadas. “No me gusta tener firmadas, solo tengo algunas de Jara”, dijo. Y, entre todas, una tiene un lugar especial en su corazón: “Mi camiseta preferida es la de 1978, por modelo me gustan las Diadoras”, detalló.

Entre las piezas más valiosas de su colección, destaca la camiseta de la final de Patronato ante Boca Juniors, manchada por los festejos: “Está manchada por lo que tomaron en los festejos, le tengo aprecio”, señaló. Además, en tono de broma, confesó: “Por una camiseta de los ‘50 vendo la moto, vendo la casa”, dijo entre risas.

Sobre la posibilidad de un museo del club, Cristo comentó que prefiere cuidar sus camisetas en casa. “Considero que están muy bien cuidadas en mi casa, mi hijo las mira todos los días”, aseguró. Incluso su hijo, de solo cuatro años, ya tiene su propia colección.

La actualidad de Patronato

Mientras tanto, en el plano deportivo, Patronato atraviesa un momento complicado en la Primera Nacional. El equipo cayó por 1-0 frente a Talleres de Remedios de Escalada en la fecha 32, dejando al Santo en una posición peligrosa, apenas tres puntos por encima de Arsenal, que estaría descendiendo directamente.

El próximo domingo, Patronato recibirá a Estudiantes de Buenos Aires en un partido crucial por la fecha 33, donde deberá mejorar su rendimiento para asegurar la permanencia en la categoría.