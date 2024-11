Javier Mascherano es el nuevo entrenador del Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami anunció oficialmente a Javier Mascherano como su nuevo director técnico. El exfutbolista, reconocido por su gran trayectoria internacional, asume el cargo con la misión de llevar al equipo a nuevos horizontes. "Es un honor y un privilegio que me esforzaré por aprovechar al máximo", afirmó Mascherano en su primer mensaje como entrenador del conjunto que tiene a Lionel Messi en su plantel.

Bienvenido, Jefe 🇦🇷✍️ Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤. More details: https://t.co/iICOZxaFw7 pic.twitter.com/Boc6Ix32yC