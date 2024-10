Iker Casillas criticó el Balón de Oro tras la gala de 2024: “Es absurdo, no tiene criterio”

La Gala del Balón de Oro 2024, celebrada en el prestigioso Teatro del Châtelet en París , se convirtió en un evento destacado para el fútbol español, con el reconocimiento de Rodri Hernández y Aitana Bonmatí como los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, este éxito no fue suficiente para silenciar las críticas de Iker Casillas, quien lanzó una feroz crítica contra el premio, cuestionando su legitimidad.

En un video que se viralizó en las redes sociales, el ex arquero del Real Madrid y campeón del mundo con la selección española en 2010 expresó su desacuerdo con el proceso de selección de los ganadores. "Si tienes que dárselo a un español, en todo caso se lo tendrás que dar a Carvajal", reflexionó Casillas, sugiriendo que el defensa del Real Madrid merecía el reconocimiento. Con su característico tono ácido, agregó: "Me parece que es una absurdez, no tiene criterio ninguno. No sé quién narices los elige, no sé quién los vota y ya me da igual si son los capitanes, los seleccionadores o el presidente de Malasia".

Casillas ganó el primer y único, hasta el momento, Mundial para "La Roja".

La crítica de Casillas también abarcó la falta de un criterio claro en la elección de los ganadores, recordando que entre 2008 y 2012, un periodo dorado para el fútbol español, ningún jugador español logró el Balón de Oro, a pesar de que la selección ganó el Mundial y dos Eurocopas.

“No hay un criterio, no hay algo en lo que te puedas basar. Y te digo esto al igual que tampoco entiendo cómo es posible que hace 14 años, en la época del 2008 al 2012 ningún español fuese Balón de Oro, y más cuando ganamos el Mundial”, cerró en su análisis.

El evento dejó claro que, a pesar de las críticas, el fútbol español sigue brillando. Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City, se alzó con el galardón tras una temporada espectacular, superando a Vinícius Júnior y Jude Bellingham. Asimismo, Aitana Bonmatí recogió su segundo Balón de Oro, consolidando su estatus como la mejor futbolista del mundo.

El éxito de Rodri y Bonmatí pone de relieve el momento dorado que atraviesa el fútbol español, con sus jugadores alcanzando logros destacados a nivel de clubes y selecciones. A pesar de las ausencias en el Balón de Oro masculino en años anteriores, la victoria de Rodri marca un hito significativo, convirtiéndolo en el primer futbolista español en recibir el premio desde Luis Suárez en 1957.